«Балтика», лидер российского рынка пива, использует диджитал–технологии для контроля качества и представленности своей продукции в торговых точках. Более 1700 сотрудников компании используют мобильное приложения MiniCRM, которое позволяет каждому сотруднику не только контролировать качество «балтийского» пива, но и вносить вклад в повышение уровня обслуживания потребителей.

Благодаря такому технологическому решению по итогам II квартала 2018г. за качеством и представленностью продукции, а также состоянием холодильного оборудования в торговых точках следят 1760 сотрудников «Балтики».

Обеспечение высокого качества продукции – ключевой приоритет компании «Балтика». Мобильное приложение MiniCRM стало ещё одним этапом в системе всеобщего управления качеством – контроль качества продукта с момента закупки сырья и до прилавка торговой точки. Приложение MiniCRM позволяет любому сотруднику компании во время обычного посещения магазина за пару кликов сообщить о качестве внешнего вида продукции (состояние этикетки, маркировки, упаковки), сроке годности, представленности пива на полках и состоянии и наполненности холодильника.

Кирилл Купцинелли, начальник службы управления интегрированной системой менеджмента региона Восточная Европа «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group: «Пиво — сложный продукт, который требует правильных условий хранения. И хотя мы контролируем качество пива на протяжении всех этапов производства, многое все же зависит от правильного обращения с продуктом в магазине. Чтобы каждый потребитель мог гарантированно насладиться вкусом и качеством нашего пива, «Балтика» расширяет свою ответственность – каждый сотрудник компании имеет возможность отслеживать и улучшать качество продукта вплоть до кассы магазина с помощью приложения MiniCRM. Не стоит забывать и про эстетическую составляющую — от того, как представлен продукт на полке, во многом зависит выбор потребителя и его впечатления от покупки. Мобильное приложение позволяет нам становиться лучше в обоих направлениях».

«Добиться превосходства в исполнении» путем внедрения цифровых технологий является одним из приоритетов бизнес-стратегии «ПАРУСА’22» Carlsberg Group, частью которой является «Балтика». Это повысит эффективность работы компании и создаст дополнительную ценность для акционеров.

Кеес ‘т Харт, президент и главный исполнительный директор Carlsberg Group: «Сегодня бизнесу необходимо воспользоваться историческим моментом: у цифровой экономики огромный потенциал развития. При этом важно следовать стратегии разумной диджитализации и находить баланс между внедрением инноваций и эффективностью бизнес-процессов. Ключевыми условиями успеха в данном случае являются наличие четкой цели и стратегии в области цифровых технологий, и понимание того, что digital-инструменты применяется исключительно для развития бизнеса, а не ради себя самих».

Сообщить о качестве продукции может не только сотрудник компании, но и любой потребитель. Для этого на «Балтике» есть телефон «горячей линии» 8-800-333-33-03 (звонок бесплатный для жителей РФ) и форма обратной связи на сайте . Вся информация, полученная по каналам обратной связи, анализируется и используется для усовершенствования процессов, улучшения качества продукции и новых разработок.

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MiniCRM – мобильное приложение, которое позволяет каждому сотруднику компании вносить свой вклад в улучшение качества продукции и повышение уровня обслуживания потребителей. Оно предлагает следующий функционал: GPS-поиск ближайших точек продаж с представленностью пива компании, встроенный навигатор, возможность оставить отчет о ситуации в точке продаж, классифицировать типы и подтипы несоответствий стандартам, загрузить фотографии и текстовые заметки, совершать телефонные звонки ответственному торговому представителю, а также контролировать качество выкладки продукции на полке. Оно также интегрировано с горячей линией компании.

ООО «Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, — один из крупнейших производителей товаров народного потребления России, с 1996 года — №1 на российском рынке пива. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция «Балтики» представлена в более чем 75 странах мира. В 2015-2016 годах продукция «Балтики» появилась на рынках Румынии, Новой Зеландии, Буркина-Фасо, Пакистана и Аргентины. Бренды компании являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов.