Самара, 3 октября 2017 г. – Принять участие в конкурсе рисунка и фотографий «Моя карта», который проводится Промсвязьбанком при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары, стало проще. Теперь взрослые авторы могут просто отправить работу в альбом конкурса в группе банка в социальной сети «ВКонтакте» (регламент подачи заявок в детских номинациях остается прежним). Изменения в правилах вступили в силу с начала недели.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 октября. Побороться за право стать автором дизайна «карты самарца» сможет любой желающий. В конкурсе участвуют творческие работы – рисунки и фотографии, посвященные Самарской области, ее природе, архитектуре, красоте, духу, выдающимся людям. Конкурс будет проходить в пяти номинациях: лучшие рисунки выберут среди детских работ (до 11 лет включительно), подростковых (от 12 до 17 лет включительно) и взрослых авторов (от 18 лет), а в номинации «Фотография» – две категории: «дети» (до 17 лет включительно) и «взрослые» (от 18 лет). Рисунки могут быть выполнены в любой технике (акварель, гуашь, карандаш, пастель и др), в формате не более А4 и обязательно горизонтальной ориентации. Основные требования к фотоработам: горизонтальная ориентация и качество, пригодное для печати в формате А1.

Отправить работы в детских номинациях можно на электронную почту konkurs@samara.psbank.ru , либо принести в офисы Промсвязьбанка. Взрослые участники теперь также имеют возможность загрузить свои работы в альбом в группы Промсвязьбанка в социальной сети «ВКонтакте».

Победители конкурса будут определяться в 2 этапа. Сначала экспертная комиссия, в состав которой войдут представители Правительства Самарской области, администрации Самары, Промсвязьбанка, а также известные в регионе фотографы и художники, выберет по 20 лучших работ в каждой номинации. А затем состоится открытое голосование, которое пройдет с 27 октября по 13 ноября 2017 года в социальной сети «ВКонтакте» в группе Промсвязьбанка . Имена победителей объявят 15 ноября 2017 года.

Призовой фонд конкурса составляет 100 000 рублей. В каждой из пяти номинаций победитель получит приз – 20 000 рублей. Работы победителей станут основой для создания дизайна банковских карт Промсвязьбанка в регионе.

Ознакомиться с правилами проведения и условиями участия в конкурсе можно на сайте Промсвязьбанка в группе « ВКонтакте », на сайтах правительства Самарской области и городской администрации.

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