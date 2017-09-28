Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» принял новую концепцию развития, согласно которой приоритет финансирования отдается предпринимателям МСБ, осуществляющим свою деятельность в промышленной, производственной и сельскохозяйственной сфере.

Размер Фонда был увеличен с 300 до 500 млн рублей. Благодаря этому можно финансировать производственные бизнес-проекты по более привлекательным условиям. Максимальный лимит инвестиций в такие проекты – 50 млн рублей, что в 5 раз выше лимита для торговли и сферы услуг.

«Помимо увеличения размера инвестиций, связанного с капиталоемкостью производственных проектов, ключевым является изменение условий инвестирования. Если раньше мы выдавали средства компаниям с доходностью не ниже 25%, то сейчас для нас это условие не является ограничением. Мы понимаем, что доходность производственного бизнеса существенно ниже, чем компаний в сфере торговли и услуг, – отметила Алена Сокова, руководитель Инвестиционного Фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ». – Вместе с этим, мы сохранили проектный подход для малого производственного бизнеса с применением максимального числа программ господдержки».

Фонд по-прежнему открыт для молодых и инициативных предпринимателей. Поддержка оказывается проектам на условиях разделения бизнес-рисков, при наличии бизнес-плана, стратегии кратного увеличения объемов бизнеса, а также потенциала вывода компании на уровень сегмента среднего и крупного бизнеса.

«Инвестиционный Фонд на протяжении 3,5 лет зарекомендовал себя как эффективный инструмент поддержки малого бизнеса. Сегодня задачи намного шире – способствовать развитию производственного сектора МСБ в России, который составляет 5-7%. Такая низкая доля связана с тем, что производство – это не тот бизнес, который дает быстрый экономический эффект как для инвестора, так и для собственника. Например, окупаемость производственных проектов минимум 5 лет – это в 2-3 раза больше, чем в торговле и услугах, а его доходность составляет 5-7% против 15-30% в этих сферах. В связи с этим, производственный малый бизнес в России нуждается в «длинных деньгах», которые может ему предоставить Фонд», – заявил Александр Чернощекин, Старший Вице-президент-руководитель блока средний и малый бизнес Промсвязьбанка.

Таким образом, фокус внимания новой стратегии Фонда сместился на отрасли, играющие ключевую роль в формировании внутреннего национального продукта. В этой связи эксперты Фонда будут рассматривать бизнес в логике проектного финансирования, консультировать предпринимателей по вопросам использования и применения программ институтов поддержки МСП, структурировать проект с использованием этих программ и консультировать предпринимателей после инвестирования в их бизнес.

«Инвестиционный Фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» как институт финансовой и менторской поддержки предпринимателей малого бизнеса является очень значимым проектом федерального масштаба, который предоставляет хорошую возможность для становления, масштабирования и развития бизнес-проектов. Уверен, что фонд даст мощный толчок для выхода производственного бизнеса на новый, более серьезный уровень, который был бы невозможен без сторонней поддержки», – заявил Андрей Шубин, исполнительный директор Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Финансирование Инвестиционного фонда могут получить предприниматели-резиденты РФ МСБ. При этом существуют ограничения – разработчики ноу-хау, представители игорного бизнеса, предприниматели, занимающиеся добычей и реализацией полезных ископаемых, производством подакцизных товаров, участники соглашений о разделе продукции, представители кредитных, страховых организаций и ломбардов, инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов, а также участники рынка ценных бумаг не могут получить инвестиции от Фонда.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru