Остра и стара тема взаимоотношений коллег на работе, как, наверное, мир. Наверняка у каждого из вас, если только вы не владелец собственного бизнеса в единственном лице, хотя бы раз в жизни возникали на работе ситуации, когда кажется, что все сговорились против вас. Явно видна открытая вражда и кажется, что наладить отношения просто нереально. Но поверьте, бывает и хуже, когда все происходит у вас «за спиной» и в самый неподходящий момент вдруг вскрывается.

Почему так происходит? Да много причин: от банальной личной непереносимости, до зависти со всеми вытекающими последствиями. Например, в современном мире уже только «ленивый» не говорит о таком понятии, как конкуренция . Кто-то даже пробует её систематизировать (на самом деле, когда есть система – это хорошо); так появляется конкуренция «здоровая», «обоснованная», «белая», «черная», «на костях», «необоснованная», «ложная» и т.д. Важно другое, что конкуренция практически на любой работе есть, оспаривать это бесполезно. Она может не проявляться в открытой форме, затаиться до какого-то времени, может даже и не проявиться вообще. Но как показывает практика, многие коллеги по работе в погоне за личным благополучием не гнушаются некоторыми методами борьбы «за место под солнцем», даже, невзирая на то, что в обычной жизни вы, вроде бы как, друзья.

Как не допустить обострения конкуренции

Например, чаще спрашивайте совета у своих коллег относительно вашей работы. Пусть они поймут, что вы в одиночку не справляетесь с порученным заданием, что они значимые единицы штата. Потешьте их самолюбие, ведь это позволит в конечном счете решить и свои дела, и немного сгладить атмосферу. Нет ничего хуже, когда человек ощущает свою никчемность и ненужность. Сотрудники почувствовали, что они важны – это уже что-то. Да, вас будут обсуждать, немного даже насмехаться, но всё это план большой игры. Далее, можно вообще сделать вид, что какая-то задача вас ставит в тупик, пусть люди удивятся, как это вы не смогли это сделать…

Естественно, процесс нужно держать под контролем, но точно найдутся те, кто скажет: «Я могу». И вот за это человека нужно при всех как-то отметить, вознести и т.д. Таким образом, вы на свою сторону привлекаете пусть не соратников, но тех, для кого на данном этапе важно внимание.

Кроме того, есть вариант делегирования своих дел сотрудникам, но не просто кому-то персонально, а предоставить им выбор: дать задание на группу или нескольким сотрудникам. И если уже кто-то из группы будет срывать задание, под удар попадают остальные из группы, что скажется на результате общего дела, а в конечном счете на материальном вознаграждении.

Вроде бы и вы не «выскочили», не единолично всё сделали, показав другим, что вы – «царь фирмы», а остальные – «мусор». И в то же время дали возможность некоторым из своих коллег реально взять на себя некоторые обязательства, стать лидером группы, прочувствовать вожжи… Конечно, друзьями вы не станете. Полностью не искоренить такие проявления, как зависть, «подставы» и т.д. – да и не нужно этого. Главное, что немного «поиграв», примерив маску, вы вполне безобидными методами достигнете поставленной задачи, а возможно и сплотите коллектив, где на первом месте будут рабочие отношения и результат, как общий, так и личностный, а не философские рассуждения вокруг вашей персоны с заявлениями наподобие: «Вот если бы я делал, то…».

Вот и всё, как видите, на рабочем месте только на первый взгляд всё тихо и ровно, а стоит чуть копнуть… столько всего интересного.