Промсвязьбанк запустил новый канал продаж РКО2017-09-28 20:59
Проект реализуется совместно с online-сервисом по реализации товаров и услуг Workle, где стали доступны продажи РКО Промсвязьбанка.
На сайте Workle расположен баннер «Зарабатывай вместе с нами», через который любой продавец сайта сможет в специальной форме для резервирования счета указать данные потенциального клиента и контактную информацию о себе. Одновременно с этим происходит резервирование расчетного счета в Промсвязьбанке и проверка регистрации продавца на Workle. Затем с клиентом связывается менеджер колл-центра для более подробной консультации по условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания.
«Пользователи сервиса, заинтересованные в получении денежного вознаграждения за приглашение партнеров на РКО в Промсвязьбанке, смогут привлекать новых клиентов через платформу Workle, не заключая для этого отдельных агентских договоров. Мы ожидаем, что поток клиентов через новый канал составит до 10% от всех привлечений», – отметил Иван Паткин, Директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
ПСБ ведет активную работу по привлечению клиентов, используя партнерские программы.
Регистрация и форма резервирования счета доступны по сайте Workle.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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