Розничным клиентам Промсвязьбанка стала доступна услуга бесплатных переводов с карт любых российских банков на карты и счета, открытые в ПСБ.

Для совершения операции в интернет–банке достаточно выбрать карту или счет для пополнения и воспользоваться кнопкой «Пополнить с карты другого банка». У клиентов есть возможность привязать карту в интернет-банке, чтобы при осуществлении повторных переводов не вводить каждый раз номер и срок ее действия. Клиент может добавить несколько карт и при необходимости удалить их. Для обеспечения безопасности переводы защищены технологией 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode). Лимит на сумму бесплатных переводов за календарный месяц на все карты и счета одного клиента с карт сторонних банков составляет 150 тысяч рублей. Сейчас услуга доступна в интернет-банке, а в ближайшее время появится и в мобильном банке.

«Более 90% транзакций в ПСБ совершаются онлайн. Запуск нового сервиса поддерживает этот тренд и максимально упрощает взаимодействие между банком и клиентом. Отсутствие комиссии позволяет осуществлять пополнение открытых в ПСБ карт и счетов с карт сторонних российских кредитных организаций без необходимости приходить в отделение банка. Для наших клиентов, особенно из удаленных регионов, это важный шаг», – комментирует Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка.

Получить подробную информацию об услуге, тарифах для переводов и пополнения счета можно на сайте .

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