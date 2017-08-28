Промсвязьбанк запустил услугу бесплатного пополнения счета и переводов на карты с карт других банков2017-09-01 12:39
Розничным клиентам Промсвязьбанка стала доступна услуга бесплатных переводов с карт любых российских банков на карты и счета, открытые в ПСБ.
Для совершения операции в интернет–банке достаточно выбрать карту или счет для пополнения и воспользоваться кнопкой «Пополнить с карты другого банка». У клиентов есть возможность привязать карту в интернет-банке, чтобы при осуществлении повторных переводов не вводить каждый раз номер и срок ее действия. Клиент может добавить несколько карт и при необходимости удалить их. Для обеспечения безопасности переводы защищены технологией 3DSecure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode). Лимит на сумму бесплатных переводов за календарный месяц на все карты и счета одного клиента с карт сторонних банков составляет 150 тысяч рублей. Сейчас услуга доступна в интернет-банке, а в ближайшее время появится и в мобильном банке.
«Более 90% транзакций в ПСБ совершаются онлайн. Запуск нового сервиса поддерживает этот тренд и максимально упрощает взаимодействие между банком и клиентом. Отсутствие комиссии позволяет осуществлять пополнение открытых в ПСБ карт и счетов с карт сторонних российских кредитных организаций без необходимости приходить в отделение банка. Для наших клиентов, особенно из удаленных регионов, это важный шаг», – комментирует Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка.
Получить подробную информацию об услуге, тарифах для переводов и пополнения счета можно на сайте.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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