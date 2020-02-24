В 2020 году исполняется сто сорок лет компании «Пинскдрев», которая является одним из ведущих изготовителей мебели в Беларуси. Этот крупный холдинг функционирует в мебельной индустрии уже много десятилетий и на сегодняшний день является старейшим в Белоруссии деревообрабатывающим предприятием.

Компания была создана в Пинске братьями Лурье в 1880 году. Сначала это была небольшая фабрика, на которой изготавливали сапожные шпильки и фанерные ящики. Через несколько лет ее переоснастили для изготовления спичек. Выпускать мебель предприятие начало в 1959 году, после создания на ее базе деревообрабатывающего производственного объединения «Пинскдрев».

В настоящее время мебель «Пинскдрев» отлично известна и весьма популярна не только в самой Беларуси, но и далеко за пределами страны. Белорусский производитель изготавливает более двух тысяч наименований высококачественной корпусной, а также мягкой мебели.

Активы компании включают в себя:

собственный лесозавод;

2 лесхоза;

пару совместных предприятий по изготовлению мягкой мебели;

6 фабрик корпусной мебели;

спичечную фабрику;

завод строганного шпона;

предприятие по производству ЛДСП и ДСП;

фабрику по изготовлению клееной фанеры.

В каталоге Пинскдрева представлены диваны, шкафы, столы, кресла, стулья и прочие мебельные изделия различных цветов, размеров и форм. Все виды продукции белорусский производитель изготавливает из экологически безопасных материалов высокого качества.

Посмотреть каталог и цены Пинскдрев мебели можно на портале https://belmebelshop.ru/cat. Здесь же можно приобрести продукцию от этой компании и заказать ее доставку в любой регион России.