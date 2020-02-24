Мебельная продукция от белорусской компании «Пинскдрев»2020-03-19 21:36
В 2020 году исполняется сто сорок лет компании «Пинскдрев», которая является одним из ведущих изготовителей мебели в Беларуси. Этот крупный холдинг функционирует в мебельной индустрии уже много десятилетий и на сегодняшний день является старейшим в Белоруссии деревообрабатывающим предприятием.
Компания была создана в Пинске братьями Лурье в 1880 году. Сначала это была небольшая фабрика, на которой изготавливали сапожные шпильки и фанерные ящики. Через несколько лет ее переоснастили для изготовления спичек. Выпускать мебель предприятие начало в 1959 году, после создания на ее базе деревообрабатывающего производственного объединения «Пинскдрев».
В настоящее время мебель «Пинскдрев» отлично известна и весьма популярна не только в самой Беларуси, но и далеко за пределами страны. Белорусский производитель изготавливает более двух тысяч наименований высококачественной корпусной, а также мягкой мебели.
Активы компании включают в себя:
В каталоге Пинскдрева представлены диваны, шкафы, столы, кресла, стулья и прочие мебельные изделия различных цветов, размеров и форм. Все виды продукции белорусский производитель изготавливает из экологически безопасных материалов высокого качества.
Посмотреть каталог и цены Пинскдрев мебели можно на портале https://belmebelshop.ru/cat. Здесь же можно приобрести продукцию от этой компании и заказать ее доставку в любой регион России.
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