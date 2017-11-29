Промсвязьбанк увеличил число получателей платежей в цифровых каналах2017-11-29 20:10
Промсвязьбанк расширил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в мобильном и интернет-банке.
Теперь клиенты Промсвязьбанка могут дистанционно – без посещения офиса – совершать платежи местным поставщикам услуг (ЖКХ, транспорт, госуслуги, телефония и пр.) более чем в 50 регионах присутствия банка в режиме 24/7.
Среди новых партнеров ПСБ: ООО «Единый информационно-расчетный центр №1» (г. Москва), ООО «Сервис Дом» (г. Москва), МП РИВЦ «Симплекс» (г. Калининград), МУП ЕРКЦ (г. Уфа), УК «ЖилФонд» (г. Томск) и другие.
«До конца года число федеральных и региональных партнеров, услуги которых клиенты смогут оплатить онлайн, увеличится до 5 000 компаний. Мы расширяем не только возможности наших дистанционных каналов, но и совершенствуем коммуникацию с клиентами, которые получают персональный и максимально доступный сервис даже в самых удаленных регионах обслуживания», – комментирует Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
© 443000.ru