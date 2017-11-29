Промсвязьбанк расширил список партнеров в удаленных каналах обслуживания: в мобильном и интернет-банке.

Теперь клиенты Промсвязьбанка могут дистанционно – без посещения офиса – совершать платежи местным поставщикам услуг (ЖКХ, транспорт, госуслуги, телефония и пр.) более чем в 50 регионах присутствия банка в режиме 24/7.

Среди новых партнеров ПСБ: ООО «Единый информационно-расчетный центр №1» (г. Москва), ООО «Сервис Дом» (г. Москва), МП РИВЦ «Симплекс» (г. Калининград), МУП ЕРКЦ (г. Уфа), УК «ЖилФонд» (г. Томск) и другие.

«До конца года число федеральных и региональных партнеров, услуги которых клиенты смогут оплатить онлайн, увеличится до 5 000 компаний. Мы расширяем не только возможности наших дистанционных каналов, но и совершенствуем коммуникацию с клиентами, которые получают персональный и максимально доступный сервис даже в самых удаленных регионах обслуживания», – комментирует Алгирдас Шакманас, вице-президент, руководитель блока «Цифровой бизнес» Промсвязьбанка.

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