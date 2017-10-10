Промсвязьбанк провел встречи с предпринимателями Самарской области2017-10-16 14:23
11 и 12 октября Промсвязьбанк провел деловые завтраки для представителей малого и среднего бизнеса Тольятти и Самары. Встречи были посвящены финансовым и правовым аспектам успешной реализации инвестиционных проектов.
Ключевым спикером стала Алена Сокова, начальник Управления партнерских программ среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка. В рамках деловой программы она рассказала предпринимателям о возможностях государственных программ поддержки бизнеса, льготном кредитовании для развития бизнеса и работе Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ», главой которого по совместительству является.
«По результатам опроса, проведённом среди предпринимателей России, порядка 80% предпринимателей знали о существовании программ господдержки, но воспользовались ими только 4%. Причина – в непонимании того, как эти меры могут помочь. В Промсвязьбанке мы стараемся разобраться во всех тонкостях действующих программ, так как считаем, что обязаны каждому своему клиенту предлагать наиболее выгодные и удобные решения», – подчеркнула Алена Сокова.
Тему господдержки предпринимательства также продолжила генеральный директор «Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Самарской области» (ГФСО) Юлия Красина. Дмитрий Самигуллин, партнер международной юридической компании GRATA, осветил тему правовых рисков инвесторов.
Также в ходе встречи предприниматели имели возможность пообщаться с вице-президентом – региональным директором операционного офиса «Самарский» Промсвязьбанка Татьяной Перемышлиной и ее заместителем – начальником управления МСБ Еленой Козеевой.
«Мы видим, что сегодня бизнес не только поддерживает текущую деятельность, но и готов инвестировать в его развитие. А мы, в свою очередь, рады предпринимателям предоставить такую возможность. В эти два дня нам удалось достаточно плодотворно провести время в компании бизнесменов крупнейших городов Самарской области. Такие встречи полезны обеим сторонам, и уверена, в дальнейшем станут основой взаимовыгодного сотрудничества», – отметила Татьяна Перемышлина.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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