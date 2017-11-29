JP Morgan Chase Bank, N.A., New York вручил Промсвязьбанку награду за высокое качество международных переводов в долларах США, осуществленных банком в 2016 году (2017 Elite Quality Recognition Award U.S. Dollar Clearing MT103). Награда присуждена ПСБ за высокие показатели качества международных платежей в долларах США, переданных банком в 2016 году.

Процент автоматической обработки (STP*) составляет 99,52% по клиентским платежам. По информации JP Morgan, подобное высокое качество осуществления клиентских платежей является уникальным среди российских банков. Высокое качество обработки международных платежей позволяет снизить стоимость и повысить скорость расчетов, проводимых банком.

Получение этой престижной награды подтверждает высокий профессионализм Промсвязьбанка на рынке международных расчетов. С 2008 года Промсвязьбанк удерживает лидерство среди кредитных организаций по качеству обработки международных платежей – в этом году Промсвязьбанк получает награду в девятый раз. Разветвленная сеть корреспондентских счетов и партнерские отношения с первоклассными зарубежными банками обеспечивают клиентам Промсвязьбанка стабильно высокий уровень сервиса в обслуживании их внешнеэкономической деятельности.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru