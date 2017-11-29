Теперь малый бизнес сможет получать кредиты в мобильном банке Промсвязьбанка «Мой бизнес»2017-11-29 18:34
Промсвязьбанк запустил новую и удобную функцию мобильного банка «Мой Бизнес» – «Турбоденьги», с помощью которой малый бизнес сможет получить кредит до 2 млн рублей на срок до 12 месяцев на счет за считанные минуты прямо с мобильного телефона. Данное предложение является уникальным на российском рынке.
В новом обновлении клиенты банка могут зарезервировать счет со страницы авторизации и создать сертификат электронной подписи для работы в мобильном и интернет-банке «Мой бизнес». Помимо этого, в обновлении появился новый раздел «Аналитика», позволяющий пользователям просматривать графики по остаткам и оборотам, а также топ-контрагентов, с которыми клиент производит взаиморасчет. Также ряд изменений в части повышения удобства использования коснулся раздела «Шаблоны».
«Новый функционал позволил сделать кредитование сегмента МСБ еще более доступным. Получение финансирования юридическим лицом за одну минуту и с мобильного телефона – своего рода прорыв, который нам удалось реализовать в нашем мобильном банке», – прокомментировал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка.
Мобильный банк «Мой Бизнес» разработан специально для клиентов МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету и с документами Банка. Пользователи могут связаться с Банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
© 443000.ru