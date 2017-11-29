Промсвязьбанк запустил новую и удобную функцию мобильного банка «Мой Бизнес» – «Турбоденьги», с помощью которой малый бизнес сможет получить кредит до 2 млн рублей на срок до 12 месяцев на счет за считанные минуты прямо с мобильного телефона. Данное предложение является уникальным на российском рынке.

В новом обновлении клиенты банка могут зарезервировать счет со страницы авторизации и создать сертификат электронной подписи для работы в мобильном и интернет-банке «Мой бизнес». Помимо этого, в обновлении появился новый раздел «Аналитика», позволяющий пользователям просматривать графики по остаткам и оборотам, а также топ-контрагентов, с которыми клиент производит взаиморасчет. Также ряд изменений в части повышения удобства использования коснулся раздела «Шаблоны».

«Новый функционал позволил сделать кредитование сегмента МСБ еще более доступным. Получение финансирования юридическим лицом за одну минуту и с мобильного телефона – своего рода прорыв, который нам удалось реализовать в нашем мобильном банке», – прокомментировал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка.

Мобильный банк «Мой Бизнес» разработан специально для клиентов МСБ. С его помощью предприниматели могут создавать рублевые платежные поручения по свободным реквизитам и шаблонам, работать с выпиской по счету и с документами Банка. Пользователи могут связаться с Банком по телефону, в чате или с помощью обратного звонка, который можно заказать на удобное время. Также есть возможность через мобильный банк связаться со своим персональным менеджером. Приложение доступно для смартфонов под управлением iOS и Android.

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