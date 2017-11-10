Промсвязьбанк в рамках новой сделки с компанией Panasonic Россия будет осуществлять факторинговое финансирование поставок бытовой техники Panasonic на специальных условиях.

«Мы обеспечиваем бесперебойное финансирование клиентов в пик «высокого сезона», который приходится на четвертый квартал, на предновогодний период, — комментирует вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин. — Промсвязьбанк и компания Panasonic сотрудничают с 2010 года. Новая сделка позволит нам нарастить объемы факторингового финансирования, а компании — увеличить торговый оборот в одной из крупнейших розничных сетей».

Промсвязьбанк признан абсолютным лидером российского рынка по объемам международного факторинга, по количеству уступленных банку поставок. Такие данные приводит в своем исследовании российская Ассоциация факторинговых компаний (АФК). Количество поставок, уступленных Промсвязьбанку в 2016 году, выросло на 20% и превысило 4,2 млн шт. Банк продолжает оставаться лидером рынка и по количеству клиентов, находящихся на факторинговом обслуживании.

Компания Panasonic Россия основана в 1996 году и сегодня является одним из лидеров российского рынка бытовой техники и электроники, предлагая инновационные решения для различных областей жизни.