Промсвязьбанк в 3 раза увеличил прибыль за 9 месяцев по РСБУ2017-10-18 12:58
По данным предварительного бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по российским правилам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 9 месяцев 2017 года выросла в 3 раза год-к-году и составила 5,6 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы) год к году вырос на 22% и составил 44,9 млрд руб.
Чистый процентный доход на фоне восстановления чистой процентной маржи вырос на 14% год к году и составил 29,6 млрд руб. Процентные доходы за 9 месяцев 2017 года составили 79,0 млрд руб. Процентные расходы сократились на 8,8%.
Позитивную динамику демонстрируют результаты по чистому комиссионному доходу: за 9 месяцев 2017 года его объем вырос на 41% год-к-году и составил 15,3 млрд руб. Рост комиссионных доходов является результатом реализации стратегии развития транзакционного бизнеса.
Доходы от операций с ценными бумагами за 9 месяцев 2017 года составили 2,6 млрд руб. по сравнению с 2,2 млрд руб. годом ранее.
Операционные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 18,3 млрд руб., увеличившись на 10% год-к-году на фоне инвестиций банка в развитие IT-платформ. Отношение операционных расходов к операционному доходу составило 44%, а покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами в отчетном периоде составило 84% (9 месяцев 2016 года: 65%).
Общая сумма досоздания резервов на фоне стабилизации качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2017 года уменьшилась на 41% год-к-году и составила 16,5 млрд руб1., что эквивалентно стоимости риска 2,8% в
В 2017 году Промсвязьбанк продолжает придерживаться консервативной политики по управлению активами. По состоянию на 1 октября 2017 года активы банка уменьшились на 0,5% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб. Кредитный портфель (до вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) уменьшился на 2% по сравнению с данными на начало 2017 года и по состоянию на 1 октября 2017 года составил 790 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц составил 695 млрд руб., кредитный портфель физических лиц – 94 млрд руб.
Портфель ценных бумаг2 на 1 октября 2017 года составил 82 млрд руб. или 6,5% от активов банка (2016: 9%). Промсвязьбанк продолжает формировать портфель ценных бумаг, в основном, за счет суверенных и высококачественных корпоративных облигаций.
На 1 октября 2017 года совокупный объем средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц3) вырос на 2% по сравнению с началом года и составил 926 млрд руб. (2016 год: 904 млрд руб.). При этом средства юридических лиц составили 552 млрд руб., а средства физических лиц составили 374 млрд руб.
На 1 октября 2017 года капитал банка («собственные средства» в соответствии с определением РСБУ) составил 154 млрд руб. Значения достаточности базового, основного и общего капитала на 1 октября 2017 года составили 6,5%, 9,3% и 13,4%.
Показатели ликвидности находятся на комфортном уровне. НКЛ на 1 октября 2017 года составил 87%.
Подробное обсуждение результатов работы банка, в том числе с точки зрения отчета о прибылях и убытках, банк планирует провести в рамках конференц-звонка с инвесторами и аналитиками в 4-м квартале 2017 года, когда будет представлена отчетность банка по итогам 9 месяцев 2017 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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