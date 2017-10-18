По данным предварительного бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по российским правилам бухгалтерского учета чистая прибыль Промсвязьбанка за 9 месяцев 2017 года выросла в 3 раза год-к-году и составила 5,6 млрд руб. Объем доходов от основных банковских операций (чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы) год к году вырос на 22% и составил 44,9 млрд руб.

Чистый процентный доход на фоне восстановления чистой процентной маржи вырос на 14% год к году и составил 29,6 млрд руб. Процентные доходы за 9 месяцев 2017 года составили 79,0 млрд руб. Процентные расходы сократились на 8,8%.

Позитивную динамику демонстрируют результаты по чистому комиссионному доходу: за 9 месяцев 2017 года его объем вырос на 41% год-к-году и составил 15,3 млрд руб. Рост комиссионных доходов является результатом реализации стратегии развития транзакционного бизнеса.

Доходы от операций с ценными бумагами за 9 месяцев 2017 года составили 2,6 млрд руб. по сравнению с 2,2 млрд руб. годом ранее.

Операционные расходы за 9 месяцев 2017 года составили 18,3 млрд руб., увеличившись на 10% год-к-году на фоне инвестиций банка в развитие IT-платформ. Отношение операционных расходов к операционному доходу составило 44%, а покрытие операционных расходов чистыми комиссионными доходами в отчетном периоде составило 84% (9 месяцев 2016 года: 65%).

Общая сумма досоздания резервов на фоне стабилизации качества кредитного портфеля за 9 месяцев 2017 года уменьшилась на 41% год-к-году и составила 16,5 млрд руб1., что эквивалентно стоимости риска 2,8% в

годовом выражении (9 месяцев 2016: 4,3%).

В 2017 году Промсвязьбанк продолжает придерживаться консервативной политики по управлению активами. По состоянию на 1 октября 2017 года активы банка уменьшились на 0,5% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн руб. Кредитный портфель (до вычета резервов и без учета межбанковских кредитов) уменьшился на 2% по сравнению с данными на начало 2017 года и по состоянию на 1 октября 2017 года составил 790 млрд руб. Кредитный портфель юридических лиц составил 695 млрд руб., кредитный портфель физических лиц – 94 млрд руб.

Портфель ценных бумаг2 на 1 октября 2017 года составил 82 млрд руб. или 6,5% от активов банка (2016: 9%). Промсвязьбанк продолжает формировать портфель ценных бумаг, в основном, за счет суверенных и высококачественных корпоративных облигаций.

На 1 октября 2017 года совокупный объем средств и депозитов клиентов (физических и юридических лиц3) вырос на 2% по сравнению с началом года и составил 926 млрд руб. (2016 год: 904 млрд руб.). При этом средства юридических лиц составили 552 млрд руб., а средства физических лиц составили 374 млрд руб.

Клиентская база Промсвязьбанка оставалась стабильной в 3-м квартале 2017 года. На фоне негативного медийного фона в отношении крупных частных банков объем общего клиентского привлечения за август-сентябрь практически не изменился (-0,1 млрд руб.). В сентябре динамика клиентского привлечения колебалась в пределах 1% на фоне сокращения кредитного портфеля на 1%.

На 1 октября 2017 года капитал банка («собственные средства» в соответствии с определением РСБУ) составил 154 млрд руб. Значения достаточности базового, основного и общего капитала на 1 октября 2017 года составили 6,5%, 9,3% и 13,4%.

Показатели ликвидности находятся на комфортном уровне. НКЛ на 1 октября 2017 года составил 87%.

Комментируя опубликованные результаты, Дмитрий Ананьев, Председатель Правления Промсвязьбанка, отметил: «Итоги 9 месяцев 2017 года положительны и полностью соответствуют нашим ожиданиям. В отчетном периоде мы видим стабильный рост транзакционного бизнеса, который, безусловно, остается для нас приоритетным направлением. Доля чистого безрискового комиссионного дохода в общем операционном доходе банка выросла до 37%, а покрытие операционных расходов комиссионным доходом увеличилось до 84%. Приоритетными для Промсвязьбанка в этом году останутся дальнейшие инвестиции в развитие IT-платформ банка».

Подробное обсуждение результатов работы банка, в том числе с точки зрения отчета о прибылях и убытках, банк планирует провести в рамках конференц-звонка с инвесторами и аналитиками в 4-м квартале 2017 года, когда будет представлена отчетность банка по итогам 9 месяцев 2017 года по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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