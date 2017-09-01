Промсвязьбанк реализовал возможность приема платежей по картам UnionPay в собственных устройствах торгового эквайринга. Дополнительное удобство и безопасность совершения покупок обеспечит технология бесконтактной оплаты QuickPass.

Специальные условия обслуживания позволят торгово-сервисным предприятиям избежать дополнительных расходов: комиссия за прием к оплате карт UnionPay идентична комиссии по картам VISA, MasterCard и МИР.

UnionPay – международная платежная система, основанная в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. В настоящее время является одной из крупнейших систем в мире. Оплату по картам UnionPay принимают в 162 странах и регионах мира.

Система насчитывает более 6 млрд выпущенных карт. Сегодня прием карт UnionPay набирает все большую популярность в России. Для многих представителей бизнеса возможность приема карт UnionPay стала необходимой опцией.

В течение ближайших месяцев все действующие терминалы Промсвязьбанка будут оснащены функцией приема карт UnionPay, при этом большая часть устройств торгового эквайринга будет готова принимать карты данной платежной системы уже в ближайшие недели. Все новые терминалы обеспечены функционалом приема UnionPay по умолчанию. До конца 2017 года Промсвязьбанк планирует осуществлять прием платежей по картам UnionPay во всех собственных устройствах торгового эквайринга.

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