Промсвязьбанк начал прием карт международной платежной системы UnionPay2017-09-05 16:32
Промсвязьбанк реализовал возможность приема платежей по картам UnionPay в собственных устройствах торгового эквайринга. Дополнительное удобство и безопасность совершения покупок обеспечит технология бесконтактной оплаты QuickPass.
Специальные условия обслуживания позволят торгово-сервисным предприятиям избежать дополнительных расходов: комиссия за прием к оплате карт UnionPay идентична комиссии по картам VISA, MasterCard и МИР.
UnionPay – международная платежная система, основанная в 2002 году при поддержке Центрального банка КНР. В настоящее время является одной из крупнейших систем в мире. Оплату по картам UnionPay принимают в 162 странах и регионах мира.
Система насчитывает более 6 млрд выпущенных карт. Сегодня прием карт UnionPay набирает все большую популярность в России. Для многих представителей бизнеса возможность приема карт UnionPay стала необходимой опцией.
В течение ближайших месяцев все действующие терминалы Промсвязьбанка будут оснащены функцией приема карт UnionPay, при этом большая часть устройств торгового эквайринга будет готова принимать карты данной платежной системы уже в ближайшие недели. Все новые терминалы обеспечены функционалом приема UnionPay по умолчанию. До конца 2017 года Промсвязьбанк планирует осуществлять прием платежей по картам UnionPay во всех собственных устройствах торгового эквайринга.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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