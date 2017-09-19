Советы директоров ПАО «Промсвязьбанк» и Банка «Возрождение» (ПАО) вынесли на рассмотрение внеочередных Общих собраний акционеров каждого банка вопрос о реорганизации в форме присоединения Банка «Возрождение» (ПАО) к ПАО «Промсвязьбанк». Акционеры обоих банков примут решения по вопросам реорганизации путем направления бюллетеней в срок до 26 октября.

Банк «Возрождение» вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. (ПСК) в 2015 году, и до настоящего времени между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивания кросс-продаж. Сегодня клиентам Банка «Возрождение» доступны большинство продуктов и сервисов ПСБ и наоборот.

Промсвязьбанк – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Банк входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае.

Банк «Возрождение» – персональный банк для корпоративных и частных клиентов. По данным Банка России, входит в ТОП-30 крупнейших российских банков. Банк – лауреат Национальной банковской премии-2016 за вклад в развитие экономики Московской области, лауреат премии «Финансовая элита России» как «Лучший ипотечный банк 2015 года», стабильно входит в ТОП-10 банков по объему выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке и ТОП-10 по темпам прироста выданных жилищных кредитов. Филиальная сеть насчитывает более 120 офис и порядка 2000 банкоматов, включая банкоматы партнеров. Банк обслуживает 1,3 млн частных лиц и более 42 тыс. счетов корпоративных клиентов.

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