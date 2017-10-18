Промсвязьбанк предложил клиентам программу рефинансирования ипотечных кредитов, выданных в других банках. Ставка составляет 10,5% годовых при условии подключения к договору коллективного страхования (ДКС) и 10,8% годовых при условии индивидуального страхования.

Для погашения действующего ипотечного кредита клиенты в возрасте 21–65 лет могут получить 1-15 млн рублей в зависимости от остатка задолженности по действующему ипотечному кредиту. Денежные средства выдаются на срок от 36 до 300 месяцев.

«Наша задача – помочь клиенту снизить кредитную нагрузку и улучшить условия по ипотеке. В Промсвязьбанке максимальная сумма кредита выше среднерыночной, условия оформления гибкие – к примеру, клиент может подтвердить доход не только справкой 2-НДФЛ, но и справкой по форме банка», – комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока «Розничный бизнес» Промсвязьбанка.

Подробную информацию об ипотечной программе ПСБ можно найти на сайте банка.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru