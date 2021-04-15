Оперативность и качество ремонта важны не только для автовладельцев (https://koless.ru/remkomplekty-meyle-optimizatsiya-biznes-protsessov-i-povyshenie-rentabelnosti-avtomasterskoj/), но и для автомастерских: чем больше автомобилей обслужит автомеханик, тем больше он заработает для себя и СТО. Снижение временных затрат на внутренние процессы позволяет сэкономить время клиента, и он с большей вероятностью вернется в ваш автосервис. Значит, быстрый ремонт выгоден для всех. Понимая это, компания MEYLE выпускает ряд наиболее востребованных запчастей в виде ремкомплектов, позволяющих сократить время ремонта без ущерба качеству. В состав такого комплекта входят сама деталь, необходимый крепеж, а также инструменты и приспособления для монтажа изделия.

В 2018 году MEYLE получила престижную награду Automechanika Innovation Award в номинации «Ремонт и обслуживание» за ремкомплект поперечных рычагов подвески автомобилей BMW. В комплект входят новый сайлент-блок рычага в специальной монтажной гильзе и калиброванные приспособления для установки изделия в оригинальный рычаг, что позволяет быстро и качественно запрессовать сайлент-блок в рычаг и сэкономить до 25 % времени, а по сравнению с заменой рычага в сборе обойдется существенно дешевле. Резинометаллические изделия MEYLE-HD известны своими высочайшим качеством и надежностью, а значит, нет причин сомневаться в долговечности такого ремонта. Сопоставимой экономии можно добиться и с ремкомплектом ступичных подшипников MEYLE-HD. Подшипник уже запрессован в посадочное отверстие, и механик не тратит на запрессовку ни минуты.

Еще один пример эффективного решения от MEYLE для оптимизации работы СТО — ремкомплект эластичной муфты карданного вала. В его составе не только муфта, но и весь требуемый крепеж. Ремкомплекты поперечных рычагов подвески MEYLE-HD «3 в 1» экономят не только время, но и место на небольших складах СТО, поскольку одна деталь подходит для замены сразу трех вариантов оригинальных рычагов автомобилей BMW 5-й, 6-й и 7-й серий, а также моделей X5 и X6. Меньше времени на подбор детали — быстрый ремонт и довольный клиент.

Ремкомплект промежуточной опоры карданного вала MEYLE-ORIGINAL — уникальное решение для ремонта соответствующего узла, которое сократит расходы клиентов СТО. Производитель оригинальной запчасти советует дорогостоящую замену вала в сборе. При выполнении ремонта с помощью ремкомплекта MEYLE-ORIGINAL можно значительно сэкономить, заменив лишь промежуточную опору. Кроме того, в состав комплекта, помимо самого опорного механизма, входят уплотнительное кольцо, смазка и подробная инструкция по установке для гарантированно правильного монтажа.

Ремкомплекты из линейки MEYLE-ORIGINAL — это не только соответствие спецификациям производителя оригинальной детали, но и гарантированно беспроблемный монтаж изделия. Анализ работы СТО показывает, что при демонтаже старой детали часто происходит повреждение сопряженных элементов.

Использование ремкомплектов MEYLE помогает автомастерским уменьшить количество выполняемых операций. Такая оптимизация бизнес-процессов позволяет повысить рентабельность бизнеса: СТО начинает обслуживать больше машин. Однако неизменным остается самое важное — высокое качество, долговечность и надежность автокомпонентов.

Ремкомплекты выпускаются в двух продуктовых линейках: MEYLE-HD и MEYLE-ORIGINAL. Изделия MEYLE-HD отличаются от оригинальных запчастей улучшенными эксплуатационными характеристиками. На них распространяется четырехлетняя гарантия. Запчасти MEYLE-ORIGINAL изготавливаются в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования и обладают беспрецедентными качеством и надежностью.