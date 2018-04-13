11 апреля 2018 года в рамках деловой программы Международной выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018 состоится VII-й Отраслевой форум «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива». Генеральным партнером форума выступит пивоваренная компания «Балтика».

Новосибирский форум является единственной подобной дискуссионной площадкой в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, на которой участники пивного рынка получают возможность непосредственного общения с представителями органов государственной власти, отраслевыми экспертами по вопросам совершенствования законодательного регулирования рынка пива и исполнения действующих регуляторных норм.

С учётом новых законодательных инициатив, направленных на дополнительные ограничения производства и оборота пива, таких как предложения по лицензированию и маркировке пивоваренной продукции, а также внесением 4 апреля 2018 г в Государственную Думу нового законопроекта по ограничению объема ПЭТ-тары для пива до 0,5 литра, значительная часть форума будет посвящена вопросам предотвращения предлагаемых ограничений и консолидации участников рынка для защиты отрасли.

Участниками панельной дискуссии форума «Актуальные проблемы и перспективы рынка пива» выступят представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, эксперты отраслевых бизнес-объединений, омбудсмены по защите прав предпринимателей регионов Сибирского федерального округа. Будет представлена и позиция регулятора – об основных направлениях деятельности по регулированию производства и оборота пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи расскажут представители Межрегионального управления РАР по СФО.

Основная задача форума – предотвращение новых нелогичных ограничений для цивилизованного пивного рынка.

Регистрация на форум осуществляется по электронной почте: pivosibiri.news@gmail.com и по телефону: +7 (962) 826-80-00.

Зарегистрироваться на участие в форуме также можно на сайте выставки FoodService Siberia/ Beer Expo — 2018: http://www.foodservice-siberia.ru/ru-RU/ . Участие бесплатное.

Место и время проведения Форума:

Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК «Новосибирск Экспоцентр», конференц-зал № 2, 3й этаж. Начало в 12-30, регистрация с 12-00.

Окончание мероприятия: 14-00.

Организаторы форума: «ITE Сибирь», Новосибирская областная общественная организация продавцов и производителей пива и алкогольной продукции (ПИАП) при участии Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. Генеральный партнер: ООО «Пивоваренная компания «Балтика».