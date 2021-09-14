Платформа СберАналитика (входит в экосистему Сбера) подготовила отчёт о развитии внутреннего туризма на основе совершаемых туристами трат. Как отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов на Восточном экономическом форуме, дальневосточным лидером по динамике прироста туристов за 2021 год стал Камчатский край, средний прирост за 7 месяцев составил более 50%.

Устойчивую положительную динамику показывают также Амурская область и Республика Бурятия — в среднем 30% за январь-июль 2021 года по сравнению с 7 месяцами 2019 года. При этом в июле Бурятия возглавила дальневосточный рейтинг по приросту числа туристов из дальних регионов (82%, у Камчатки — 73%). Любопытно, что по этим показателям дальневосточные субъекты РФ опережают регионы Южного федерального округа — самые популярные туристические направления россиян в летние месяцы. В целом по России в лидерах находится Калининградская область (более 200% в июне 2021 года к июню 2019-го).

Данные СберАналитики показывают, что внутренний туризм — в России в целом и на Дальнем Востоке в частности — уверенно развивается. Россияне стали намного больше отдыхать внутри страны, открывая для себя её огромные возможности. Думаю, это хороший шанс для регионов «перезапустить» свои туристические стратегии, выявить центры притяжения и целенаправленно развивать их. Помочь в этом может наша аналитическая панель «Туризм» для глав субъектов РФ, представителей администраций и отраслевых министерств, благодаря которой гораздо легче определять приоритеты развития туристской инфраструктуры, конкурировать за инвестиции и оценивать вклад туризма в экономику региона.

Анатолий Попов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

Панель «Туризм» содержит:

профиль туриста — ключевые показатели туризма (количество поездок, сумма трат, число уникальных туристов) в детализации за месяц, квартал и год, тепловую карту ключевых показателей в разрезе регионов и стран, структуру туристического потока и трат;

анализ событий — сравнение любых временных периодов по ключевым показателям числа туристов и их трат;

геоаналитику туристической инфраструктуры — выделение точек туристического притяжения, тепловые карты привлекательности и эффективности инфраструктуры.

Подробнее — на сайте.

СберАналитика — облачная аналитическая платформа для предпринимателей и органов власти. Она включает в себя отраслевые решения и сервисы, рекомендательные модели, информационно-аналитические отчёты и мониторинги по разным отраслям — как готовые, так и под заказ. Платформа помогает бизнесу и регионам находить зоны роста и может упростить стратегическое и тактическое управление на любых уровнях: страны, региона, города, района, торгового центра и даже конкретной торговой точки.