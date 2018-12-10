12-13 декабря 2018 года в «Лотте Отель Самара», пройдет Х ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса».

Юбилейный Форум будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса, вопросам развития начинающих предпринимателей, легализации теневого сектора экономики и успешной работе предпринимателей Самары и Самарской области.

Форум проводится Администрацией г.о. Самара при поддержке Правительства Самарской области.

Церемония открытия Форума состоится 12 декабря 2018 года в 10.00, далее пройдет пленарное заседание: «Настоящее и будущее цифровой трансформации городского округа Самара и Самарской области».

Продолжат сессию представители федеральных фондов, ассоциаций и общественных организаций для бизнеса с актуальными инструментами поддержки предпринимателей.

Для участия в форуме приглашаются:

- представители малого и среднего бизнеса; – руководители, желающие построить и укрепить личный бренд; – бизнесмены, готовые расширять географию работы; – стартаперы, ищущие новые ресурсы и инвестиции; – молодые предприниматели; – мастера своего дела, продающие через сайты и соцсети; – люди, у которых есть интересные идеи и желание их реализовать; – активная молодежь, желающая окунуться в бизнес-среду.

В 13.30 начинают работу деловые площадки Форума:

Семинар «Легализация теневого сектора экономики. Выйти из тени и остаться в плюсе»;

Круглый стол «Масштабирование бизнеса. Как избежать ошибок при укрупнении своего дела?»;

Круглый стол «Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства местных товаропроизводителей»;

Круглый стол «Опыт работы бизнес-инкубаторов Приволжского федерального округа»;

Обучающий семинар «Основы предпринимательства».

В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand»!

Второй день будет посвящен молодым предпринимателям, которые только начали свой путь в бизнесе и тем, кто хочет начать свое дело, получению знаний, представлению кейсов успешных сверстников, опыт состоявшихся бизнесменов и возможность протестировать свою идею, презентовать проект и даже получить первые инвестиции в свой проект.

В 10.00 открытый диалог «Большой Business&Talk» откроет Бармин Олег – известный блогер России, автор книг – бестселлеров, бизнесмен с опытом ведения бизнеса с многомиллионным оборотом, банкротством и построением современного медиа-холдинга.

С 10.00 до 18.00 пройдет итоговое совещание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области совместно с прокуратурой Самарской области.

14.00 – 16.00 деловую программу Форума продолжат:

круглый стол «Маркетинг и реклама в продвижении бизнеса»;

практический семинар «Управленческий потенциал»;

предпринимательская игра «Снежинки»;

конкурс Бизнес-идей.

В 18.00 состоится церемония награждения региональной премией «Ты предприниматель».

Участие в Форуме бесплатное!