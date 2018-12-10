В Самаре пройдет межрегиональный форум «Самарская платформа развития бизнеса»2018-12-11 20:16
12-13 декабря 2018 года в «Лотте Отель Самара», пройдет Х ежегодный форум «Самарская платформа развития бизнеса».
Юбилейный Форум будет посвящен актуальным вопросам развития малого и среднего бизнеса, вопросам развития начинающих предпринимателей, легализации теневого сектора экономики и успешной работе предпринимателей Самары и Самарской области.
Форум проводится Администрацией г.о. Самара при поддержке Правительства Самарской области.
Церемония открытия Форума состоится 12 декабря 2018 года в 10.00, далее пройдет пленарное заседание: «Настоящее и будущее цифровой трансформации городского округа Самара и Самарской области».
Продолжат сессию представители федеральных фондов, ассоциаций и общественных организаций для бизнеса с актуальными инструментами поддержки предпринимателей.
Для участия в форуме приглашаются:
- представители малого и среднего бизнеса; – руководители, желающие построить и укрепить личный бренд; – бизнесмены, готовые расширять географию работы; – стартаперы, ищущие новые ресурсы и инвестиции; – молодые предприниматели; – мастера своего дела, продающие через сайты и соцсети; – люди, у которых есть интересные идеи и желание их реализовать; – активная молодежь, желающая окунуться в бизнес-среду.
В 13.30 начинают работу деловые площадки Форума:
Обучающий семинар «Основы предпринимательства».
В рамках Форума будет работать зона «бизнес-бизнес», где можно задать вопросы и получить консультации по развитию своего бизнеса, а также будет работать консультационная площадка инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Параллельно будет работать конференция межрегиональной премии в сфере маркетинга и рекламы «VolgaBrand»!
Второй день будет посвящен молодым предпринимателям, которые только начали свой путь в бизнесе и тем, кто хочет начать свое дело, получению знаний, представлению кейсов успешных сверстников, опыт состоявшихся бизнесменов и возможность протестировать свою идею, презентовать проект и даже получить первые инвестиции в свой проект.
В 10.00 открытый диалог «Большой Business&Talk» откроет Бармин Олег – известный блогер России, автор книг – бестселлеров, бизнесмен с опытом ведения бизнеса с многомиллионным оборотом, банкротством и построением современного медиа-холдинга.
С 10.00 до 18.00 пройдет итоговое совещание уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области совместно с прокуратурой Самарской области.
14.00 – 16.00 деловую программу Форума продолжат:
В 18.00 состоится церемония награждения региональной премией «Ты предприниматель».
Участие в Форуме бесплатное!
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