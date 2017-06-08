Во вторник, 15 августа, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую встречу с председателем Поволжского банка ПАО «Сбербанка России» В.В.Ситновым. Стороны в рамках встречи обсудили ситуацию в крупнейшем региональном банке, а также стратегию развития самарского филиала кредитного учреждения.

«Сейчас «Сбербанк» в Самарской области стабильно развивается, растут кредитный и депозитный портфели. Недавно мы пошли на беспрецедентный шаг, снизив процентную ставку по ипотеке до 7,4%», – рассказал В.В.Ситнов о текущем положении дел. Он пояснил, что снижение процентной ставки по ипотеки стало возможным в результате работы с надежными компаниями застройщиками, которые берут на себя субсидирование части процентной ставки.

Также он добавил, что в 2017 году «Сбербанк» рассчитывает перечислить в региональный и местные бюджеты порядка 5,7 млрд рублей. Н.И.Меркушкин заметил, что «Сбербанк» является одним из самых крупных налогоплательщиков в регионе, а также это третье в области предприятие по числу сотрудников. Как пояснил В.В.Ситнов, в настоящий момент в организации трудоустроены 12 тысяч человек. В ближайшем будущем будут созданы еще около 800 рабочих мест в Тольятти – с 1 октября на площадке «АвтоВАЗа» начнет работу «Центр корпоративных решений» ПАО «Сбербанк России», который будет обслуживать клиентов банка со всей России. Кроме того, на территории региона работают еще несколько структурных подразделений банка центрального подчинения, колл-центр, поддержка партнеров и ипотечного кредитования, межрегиональный центр заботы о клиентах, служба финансового мониторинга и ряд других.

«Фактически, Самара стала «запасной столицей» для Сбербанка», – отметил В.В.Ситнов.