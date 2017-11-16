В рамках новой акции предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до 1 года. Акция продлится до конца января 2018 года. Кредитный продукт «СуперОвердрафт» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до 5 лет на сумму до 60 млн рублей, при этом транш в рамках кредитного лимита предоставляется без ограничений по срокам.

Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в Промсвязьбанке.

«Ежегодно каждый третий предприниматель сталкивается с проблемой кассовых разрывов. При этом субъекты МСП практически не используют специальные финансовые инструменты для их преодоления из-за сложности процедур и высоких ставок. Мы решили эту проблему: наш СуперОвердрафт – это удобный и недорогой инструмент для поддержания постоянных оборотов», – заявил Иннокентий Воловик, Директор по развитию продуктов и технологий среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Для российского финансового рынка характерны традиционно высокие ставки на кредиты для предприятий малого и среднего бизнеса – их размер может доходить до 16-19%. Аналитики банка прогнозируют высокий спрос на новый кредитный продукт, поскольку сезонное предложение «СуперОвердрафт» не имеет аналогов на рынке.

Промсвязьбанке