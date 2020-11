Бизнес

Жюри международного конкурса дало высокую оценку девелоперскому проекту Symbol Residence Елены Батуриной 2020-11-16 18:42



Девелоперский проект Symbol Residence, элитный жилой комплекс на побережье Лимассола, возводимый компанией Golden Wisdom, входящей в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной, стал победителем конкурса European Property Awards 2020 в пяти номинациях. Об этом сообщают европейские СМИ. Церемония награждения победителей пройдет 11 декабря 2020 года, официальные результаты будут опубликованы на следующий день на сайте конкурса. Конкурс European Property Awards является одним из направлений престижной независимой премии в области недвижимости и девелопмента International Property Awards. Конкурсная программа реализуется по всему миру с 1993 года, охватывает более 45 категорий жилой и коммерческой недвижимости и сгруппирована по 6 регионам: Америка, Европа, Великобритания, Азия, Африка и Дальний Восток. Награду конкурса получают проекты, компании и специалисты сферы коммерческой и жилой недвижимости за самые яркие и высокие профессиональные достижения. Будучи выдающимся образцом современной архитектуры, Symbol номинировался сразу в шести номинациях. Проект жилого комплекса был разработан известным испанским архитектором Рикардо Бофиллом и его студией Taller de Arquitectura. Он располагается непосредственно на побережье и включает 26 квартир общей площадью 7300 квадратных метров. На территории комплекса располагаются подземная парковка, спортивно-оздоровительный комплекс, зоны отдыха, бассейн и частный сад. Проекты для конкурса оценивает независимое жюри, в состав которого входят более 80 опытных международных судей, являющихся экспертами в области недвижимости. Председателями жюри выступают члены палаты лордов британского парламента: Lord Caithness, Lord Best, Lord Waverley. В этом году Symbol Residence победил сразу в пяти номинациях:

1. Апартаменты/кондоминиум на Кипре (Apartment/Condominium with the project “Symbol Residence” for Cyprus)

2. Маркетинг девелоперского проекта на Кипре (Development Marketing with the project “Symbol Residence” for Cyprus)

3. Многоэтажное жилое строительство на Кипре (Residential High Rise Development with the project “Symbol Residence” for Cyprus)

4. Архитектура высотных жилых зданий на Кипре (Residential High Rise Architecture with the project “Symbol Residence” for Cyprus)

5. Веб-сайт девелоперского проекта на Кипре (Developer Website with the website www.symbolresidence.com for Cyprus) «Разрабатывая проект Symbol Residence, мы ориентировались в первую очередь на качество жизни его будущих жителей, поэтому старались проработать каждую деталь. В результате жилой комплекс объединяет в себе яркую архитектуру, высокую технологичность и энергоэффективность, индивидуальное внутреннее пространство, здоровую и максимально благоприятную внешнюю среду. Работающая над реализацией проекта команда выражает огромную благодарность за признание результата работы на международном уровне», – отметил Андрей Столяров, управляющий директор проекта Symbol Residence. «Symbol – это впечатляющий проект с архитектурной точки зрения – создается ощущение, будто у здания есть динамика во всех четырех направлениях. Проект разработан с чутким вниманием к контексту города, окружающим пейзажам и потребностям будущих жителей. Он предусматривает террасы на каждом этаже, что, как я считаю, абсолютно необходимо для дома на побережье. Апартаменты спроектированы так, чтобы создавать ощущение частного дома, а не части многоквартирного здания. Прямой доступ к пляжу и целый спектр услуг – все это делает Symbol выдающимся объектом на кипрском рынке», – поделилась своей оценкой инвестор, международная предпринимательница Елена Батурина. Елена Батурина обладает обширным опытом управления проектами в сфере девелопмента и строительства. В круг ее интересов на сегодняшний день входит гостиничный бизнес в Ирландии, Чехии и России; бизнес в сфере возобновляемой энергетики (Италия и Греция); немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся мембранными технологиями и работавшая, в частности, над раздвижной крышей центрального корта Уимблдона. Батурина также имеет обширные интересы в области коммерческой и жилой недвижимости в Евросоюзе, США, Казахстане и России.

