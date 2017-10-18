В России стартовали продажи первой мужской линии косметики THEO от японской корпорации TAKARA BELMONT и японской профессиональной косметики LebeL. Косметика THEO доступна для покупки в официальном интернет-магазине LebeL – https://lebel.ru/shop/

Мужская косметика THEO – это новая линия уходов для мужчин направлена на профилактику выпадения волос и активацию фактора роста за счет уникальной системы Scalp GYM. Все препараты THEO универсальны – их рекомендовано применять для кожи головы, волос и бороды, а шампунь THEO, с охлаждающим эффектом, используется еще как и гель для душа, великолепно очищая и питая кожу.

В начале октября в Москве прошла презентация, которая предшествовала началу продаж первой мужской линии от легендарного производителя премиального оборудования и косметики с вековой историей – TAKARA BELMONT и лаборатории LebeL, чьи профессиональные уходы и программы восстановления волос уже более 10 лет становятся хитами в салонной индустрии. Появления мужскую коллекцию THEO ждали на российском рынке несколько лет и пока происходили апробации в России, интерес к ней достиг такого уровня, что эксклюзивному дистрибьютору LebeL в России и СНГ – группе компаний TANDEM пришлось дважды менять площадку презентации, каждый раз увеличивая список приглашенных гостей.

Организаторы остановили свой выбор на новом ресторане высокой кухни известного журналиста и ресторанного критика Игоря Зибрака – SMARTWINE, который расположился в Москве на Ленинском проспекте в доме 15. В назначенный час на площадке ресторана собралось более 200 представителей премиальных салонов красоты, эстетических клиник, фитнес-клубов, блоггеров и журналистов. Известная телеведущая и актриса Александра Федорова создавала музыкальное настроение вечера.

Официальную программу презентации провела Маргарита Терешкова – известный барбер и автор множества популярных курсов для мужских мастеров. Презентация THEO прошла с использованием эксклюзивной мойки Yume от TAKARA BELMONT, которая была создана специально для проведения продолжительных программ восстановления волос и кожи головы с максимальным комфортом.

Специально для презентации THEO в России, шеф ресторана SMARTWINE разработал специальное меню, которое соответствовало общей концепции мужской косметики THEO, в нем блюда чередовались от прохладных к теплым, и от холодных к горячим. Хедлайнером мероприятия стал специальный гость из Нью-Йорка – DMITRY.