Компания TKEY DMCC, занимающаяся разработкой проекта Tkeycoin, официально объявила о листинге криптовалюты на международной бирже BitForex. В августе произведен запуск заключительного раунда IPEO (Initial pre-exchange offer). Эта процедура позволяет инвесторскому пулу максимально выгодно вложить свои средства в активы амбициозного блокчейн-проекта.

Биржа Bitforex уже подтвердила эту информацию на своем официальном сайте, заодно раскрыв и точную дату начала торгов – 3 сентября 2019 года. Как говорится в сообщении, криптовалюта TKEY станет доступна для обменных операций в двух торговых парах – TKEY/BTC и TKEY/ETH. Стартовый курс – $1 за 1 TKEY.

Сотрудничество со столь крупной площадкой совершенно точно положительно скажется на популярности Tkeycoin во всем мире, еще больше укрепив позиции российского проекта в странах Азии, Европы и Америки. Учитывая недавние новости о достигнутых TKEY DMCC международных соглашениях, успешный запуск ряда продуктов и апрельскую презентацию решений Tkeycoin на государственном уровне, криптовалюта TKEY должна чувствовать себя на рынке крайне уверенно.

По крайней мере, эксперты совершенно точно ожидают от Tkeycoin рост, расходясь лишь в оптимистичности и конкретных цифрах прогнозов. По самым смелым оценкам, криптовалюта TKEY может достичь отметки $200 уже к концу этого года.

Сейчас Tkeycoin находится на заключительной стадии первичной предбиржевой продажи (IPEO), в ходе которой действуют максимальные выгодные условия покупки. До конца августа Tkeycoin можно купить по курсу $1, получив при этом 30% от суммы покупки бесплатно в качестве бонуса на IPEO. Если проект вас заинтересовал – торопитесь, выгоднее уже не будет.