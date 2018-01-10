Основатели Tkeycoin представили итоги конца 2017 года2018-01-10 20:20
Tkeycoin уже смог заинтересовать общественность своей идеей будущего блокчейн-проекта. В конце Октября 2017 года информация о Tkeycoin появилась на официальном сайте криптопроекта – tkeycoin.com
По словам основателей, последние два месяца прошлого года были бурными на события, чем они могли предполагать. Стратегия развития проекта была кардинально изменена. Уже абсолютно новый Tkeycoin появится в 2018 году.
Итоги ноября-декабря 2017 года:
1. Рост цены токена с $0,059 до $0,574;
«Сейчас главная задача показать нашим сторонникам, инвесторам и сообществу блокчейн-технологий – цифры, фактические результаты, бета-продукт. Именно поэтому в ноября-декабре прошлого года было так мало информации о нашем проекте.
Пока Tkeycoin (https://tkeycoin.com/ ) внедряется в криптообщество, эксперты дают положительные прогнозы и отмечают возможность роста токенов на бирже ICO до 12700%.
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