Tkeycoin уже смог заинтересовать общественность своей идеей будущего блокчейн-проекта. В конце Октября 2017 года информация о Tkeycoin появилась на официальном сайте криптопроекта – tkeycoin.com

По словам основателей, последние два месяца прошлого года были бурными на события, чем они могли предполагать. Стратегия развития проекта была кардинально изменена. Уже абсолютно новый Tkeycoin появится в 2018 году.

«Для нас обязательным условием выхода на ICO является наличие работающего прототипа — MVP, поэтому мы не хотим выходить с сырым продуктом».

Итоги ноября-декабря 2017 года:

1. Рост цены токена с $0,059 до $0,574;

2. Проведение закрытой встречи с инвесторами;

3. Внедрение стандарта шифрования RSA + Iron Atom Technology;

4. Кардинальная смена развития стратегии проекта Tkeycoin DAO;

5. Разработка нового личного кабинета участников сети Tkeycoin;

6. Решено создавать продукт на основе собственного блокчейн-протокола и криптовалюты Tkeycoin (TYC).

7. Токен TKEYCOIN DAO (TCD) будут выпущены на основе криптовалюты Tkeycoin (TYC)

«Сейчас главная задача показать нашим сторонникам, инвесторам и сообществу блокчейн-технологий – цифры, фактические результаты, бета-продукт. Именно поэтому в ноября-декабре прошлого года было так мало информации о нашем проекте.

В ближайшие 10-ть дней мы планируем разместить Дневник проекта Tkeycoin DAO в социальных сетях twitter и VK, в котором будет публиковаться информации о развитии и этапах проекта».