Компания Tkeycoin запустила IPEO (Initial pre-exchange offer) предоставив инвесторам возможность максимально выгодно вложиться в активы блокчейн проекта. По мнению экспертов IPEO Tkeycoin войдёт в число важнейших предложений года, по итогам которого оценка компании может достичь $105 000 000. Всего с 08 апреля по 30 апреля 2019 года планируется реализовать 10 000 000 активов по цене 1$. Инвесторы, которые успеют купить Tkeycoin на начальном этапе IPEO, получат уникальный шанс на высокий доход в предельно сжатые сроки.

В соответствии с условиями IPEO инвесторам будет доступна премиальная бонусная программа, позволяющая получить от 2% до 20% дополнительных активов свыше суммы платежа в зависимости от объёма вложений. Столь привлекательные условия объясняются задачей Tkeycoin оперативно увеличить капитализацию проекта до старта размещения активов на фондовом рынке. После завершения IPEO компания проведёт официальный листинг на крупной криптовалютной бирже Восточной Европы — EXMO.

Поскольку активы Tkeycoin имеют хорошую репутацию и известны повышенной надёжностью, а на криптовалютных биржах сейчас наблюдается некоторое затишье, IPEO вполне может превзойти ожидания заинтересованных лиц. Вероятность того, что цена активов компании в ближайшей перспективе вырастет не в разы, а более чем в десять раз, ведущие финансовые аналитики оценивают на уровне 75-80%. В связи с этим специалисты рекомендуют инвесторам проявить должный интерес к IPEO Tkeycoin, чтобы не упустить момент больше заработать.