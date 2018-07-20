При современных темпах расширения рынка ICO даже для квалифицированного инвестора, крайне сложно анализировать и наблюдать за развитием каждого нового проекта, чтобы оценить его потенциал и сделать успешные вложения. К выбору нужно относиться чрезвычайно аккуратно и осторожно, а лучше всего, воспользоваться рекомендациями экспертов.

На этой неделе, издание Hi-News (https://hi-news.ru/business-analitics/pochemu-na-ico-tkeycoin-stoit-obratit-vnimanie.html/) выпустило обзор об одном из наиболее зрелых и перспективных проектов, проводящих ICO, которым ведущие специалисты криптовалютной индустрии считают Tkeycoin DAO. К этой разработке сегодня проявляют серьёзный интерес не только обычные покупатели токенов, но и крупные фонды, компании и инвестбанки.

Позитивная динамика развития проекта сформировала в криптосообществе мнение, что Tkeycoin вполне заслуживает того, чтобы называться ориентиром рынка. Для этого проект обладает всеми необходимыми качествами, и что важно, единственными в своём роде технологическими решениями, позволяющими уверенно говорить о его надёжности и жизнеспособности. Команда Tkeycoin DAO является безоговорочным лидером в сфере профильных разработок, обеспечивающих абсолютную безопасность всех типов платежей и защиту сохранённых данных внутри системы, высочайший комфорт и контроль управления активами.

В числе собственных разработок Tkeycoin – ультрасовременный криптографический блокчейн протокол, система шифрования, система защиты blockchain сети на базе искусственного интеллекта и ещё целый ряд уникальных технологий. Ключевая цель проекта – внедрение блокчейна во все сферы деятельности современного общества. Всё перечисленное, плюс открытость команды для своих инвесторов, способствует проявлению доверия и стабильному росту криптовалюты в рамках ICO. Если вам нужны ещё аргументы, почему на ICO Tkeycoin стоит обратить внимание, познакомьтесь с новой публикацией об этом неординарном проекте, партнёров и инвесторов которого, безусловно, ждёт блестящее будущее.