За первую половину 2018 года за проектом уже закрепилось экспертное мнение о росте активов до 10-14$ в течении 24 месяцев после размещения на международных биржах. Сейчас Tkeycoin находиться на фиксированной отметке $1 и торгуется по льготным условиям в рамках публичной эмиссии проекта.

До выхода на биржу у инвесторов есть шансы получить криптовалюту по весьма привлекательной цене с бонусом от 15%, тем самым увеличить свой инвестиционный портфель. При росте до $14 потенциальные выгоды владельцев активов TCD могут составить в районе 1200-1400%, что является многообещающим фактором для всех участников проекта.

Основными драйверами роста активов (TCD) российского проекта Tkeycoin DAO эксперты называют сделку с Арабскимим инвесторами, которая произошла 09 июля в момент временного затишья на криптовалютном рынке. Объем инвестиций составил 12 млн. долларов, об этом сообщает ИТАР-ТАСС .

К 3-4 кварталу ситуация в финансовом криптовалютном секторе пойдет на исправление, что приведет к началу восстановления темпов роста большинства перспективных компаний. Tkeycoin в настоящий момент можно назвать одним из лидирующих проектов на российском рынке проводящих ICO.