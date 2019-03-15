TKEY DMCC, компания, специализирующая на реализации сложных проектов в сфере финансовых рынков и финтех, продуктов в конце марта — начале апреля представит рынку первый релиз финансовой платформы Tkeycoin.

Платформа сделает возможным управлять финансами наиболее эффективно и безопасно, не нарушая при этом законодательства РФ. Такая система упрощает, удешевляет проведение денежных операций и фактически улучшает традиционные финансовые услуги.

Решение интересно всем, кто работает с деньгами и привык получать от них максимальную эффективность – это бизнес, инвесторы, трейдеры, пользователи банковских решений, корпоративный сегмент и др.

Вместе с выходом платформы, компания проведет официальный листинг цифровых активов на крупнейшей бирже Восточной Европы — EXMO.

Специалисты сходятся во мнении, что размещение криптовалюты на EXMO позволит значительно повысить цену активов компании и построить фундамент для поступательного развития и роста криптовалюты в ближайшие месяцы. Самые смелые прогнозы предрекают Tkeycoin существенный рост до отметки $400 уже к середине 2020 года.

CEO российского отделения Максим Якимов сказал, что несмотря на спад крипторынка, активность компании в стране — растёт.

В пресс-центре «TKEY DMCC» сообщили, что в силу отсутствия законодательства на территории РФ, компания видит перспективы сотрудничества с зарубежными банками и партнерами. Компания также собирается работать вместе с регуляторами разных стран для создания прозрачной и четкой законодательной базы в отношении блокчейна и криптовалют.