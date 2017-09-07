Согласно предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года, Промсвязьбанк занял 5 место по размеру портфеля кредитов МСБ. Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.

Объем кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям МСБ в первом полугодии 2017 года, составил 40 789 млн рублей, увеличившись на 39,1% за год на отчетную дату. Эксперт РА подчеркивает, что помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только два банка, один из них – Промсвязьбанк, переместившийся в рейтинге сразу на 5 строчку.

«МСБ – одно из приоритетных бизнес-направлений Промсвязьбанка, и мы намерены усилить свое присутствие на рынке в этом сегменте. Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку таким образом, чтобы максимально помочь бизнесу. Активно внедряем новые технологии и онлайн-сервисы, позволяющие оперативно решать ежедневные задачи наших клиентов», – прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент – руководитель блока “средний и малый бизнес” Промсвязьбанка.

С результатами исследования можно ознакомиться по ссылке .

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