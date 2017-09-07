Промсвязьбанк вошел в ТОП-5 банков по размеру портфеля кредитов МСБ2017-09-08 12:47
Согласно предварительным итогам исследования российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса за 1 полугодие 2017 года, Промсвязьбанк занял 5 место по размеру портфеля кредитов МСБ. Рейтинг подготовлен рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Всего в исследовании приняли участие 44 банка, активно работающих с субъектами МСБ.
Объем кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям МСБ в первом полугодии 2017 года, составил 40 789 млн рублей, увеличившись на 39,1% за год на отчетную дату. Эксперт РА подчеркивает, что помимо лидера рынка положительную динамику портфелей среди ТОП-10 показали только два банка, один из них – Промсвязьбанк, переместившийся в рейтинге сразу на 5 строчку.
«МСБ – одно из приоритетных бизнес-направлений Промсвязьбанка, и мы намерены усилить свое присутствие на рынке в этом сегменте. Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку таким образом, чтобы максимально помочь бизнесу. Активно внедряем новые технологии и онлайн-сервисы, позволяющие оперативно решать ежедневные задачи наших клиентов», – прокомментировал Александр Чернощекин, старший вице-президент – руководитель блока “средний и малый бизнес” Промсвязьбанка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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