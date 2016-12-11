В планах на текущий год у компании TOY.RU, крупнейшей торговой сети по продаже игрушек в России, – увеличение количества магазинов. Сегодня в городах всей страны работает 115 торговых точек. Их число должно увеличиться почти на 90% и дойти до 200 магазинов.

В TOY.RU реализуется продукция самых известных компаний-производителей и брендов, среди которых LEGO, HASBRO, SPIN MASTER, Zapf Creation, Meccano, Disney, Little Tikes, Peg Perego, TOMY, TAF TOYS и другие. Здесь можно купить конструкторы для детей разного возраста, мягкие игрушки, пирамидки и погремушки, разнообразных кукол, развивающие и настольные игры, в которые можно играть всей семьей, спортивные комплексы, игры для досуга на свежем воздухе, радиоуправляемые модели машин, самолетов и катеров и многое другое.