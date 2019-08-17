Крупнейшая федеральная сеть магазинов товаров для красоты и здоровья «Улыбка радуги» объявляет об открытии магазинов в Самаре. Как и многие магазины «Улыбка радуги», магазин в Самаре открылся по франшизе. Первая «Улыбка радуги» в Самаре вчера начала свою работу.

«Улыбка радуги» связывает своё развитие с освоением новых регионов. Мы используем все способы роста: открытие собственных точек, франчайзинг и сделки M&A, — отмечает генеральный директор Алексей Баулин. — На сегодняшний день под брендом «Улыбка радуги», от Мурманска до Челябинска, уже работает около 800 магазинов. Активное развитие происходит в Приволжском федеральном округе, что соответствует интересам компании и стратегии развития Сети в целом».

«Улыбка радуги» использует франчайзинг как ключевой способ масштабирования бизнеса. Сотрудничество с региональными франчайзи позволяет сочетать лучшие практики федеральной сети с локальными опытом и местными особенностями бизнес-процессов. Партнёры-франчайзи получают готовые решения для организации эффективного бизнеса. При этом, франшиза «Улыбка радуги» – это минимальные для формата дрогери первоначальные инвестиции в открытие магазина и рентабельные для обеих сторон и прозрачные условия работы.

«Улыбка радуги» несколько лет предпринимала попытки найти оптимальный формат развития франшизы. В последние годы франчайзи довольны сотрудничеством с сетью, а в последние месяцы к бренду присоединилось сразу несколько крупных партнеров. «Улыбка радуги» вышла в Архангельскую область, Самару и Уральский федеральный округ. Сегодня у компании 20 ключевых партнёров в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах.

«Много лет мы искали рецепт эффективного и конкурентоспособного предложения для франчайзи. – подтверждает Алексей Баулин. – В определенный момент мы осознали, что, предлагая свою франшизу, мы конкурируем не с другими сетями дрогери, а с разнообразными инвестиционными предложениями для региональных бизнесменов в сфере торговли и услуг. Залог успешного развития франшизы в надёжном и прозрачном партнерстве. Для нас крайне важны истинно партнерские отношения с нашими франчайзи. Мы добиваемся того, чтобы партнеры принимали и транслировали наши ценностей для покупателей: быстрая и удобная покупка нужного товара, приветливый сервис, экономия времени и удовольствие от покупки».

Справка о компании:

«Улыбка радуги» — крупнейшая федеральная сеть магазинов товаров для красоты и здоровья на Северо-Западе России и в Приволжском федеральном округе, а также №2 в России. Сеть работает в формате дрогери (нем. Drogerie) — магазинов шаговой доступности, у дома, площадью 150-250 кв. м с максимально функциональным наружным и внутренним дизайном, где можно купить все самое необходимое для красоты и здоровья всей семьи.

Сеть основана в 2000 г. в Санкт-Петербурге и сегодня под брэндом «Улыбка радуги» работает около 800 магазинов общей торговой площадью более 100 000 кв. м. Ассортимент превышает 15 000 товарных единиц, включая 54 брендов собственных торговых марок.

В 2018 г. «Улыбка радуги» стала национальным победителем общественной премии «Лучший сетевой магазин России 2018-2019». По результатам маркетинговых исследований 2016-2018 гг., покупатели относят сеть «Улыбка радуги» к категории «Лучшие сети» благодаря оптимальному ассортименту, демократичным ценам и комфортному опыту совершения покупок. «Улыбка радуги» неоднократно награждалась за инновации и проекты в сфере автоматизации.

В 2018 г. «Улыбка радуги» стала лауреатом премии Private Label Awards в номинации «Лучшая СТМ непродовольственных товаров».