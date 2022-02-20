Телеведущая и блогер Виктория Боня была названа амбассадором швейцарского часового бренда Hublot в Монако. Амбассадорами бренда являются очень именитые футболисты, такие как Пеле и Килиан Мбаппе, теннисист Новак Джокович, легкоатлет Усэйн Болт, блогер Кьяра Ферраньи, поп-артист Лэй Чжан и др. Пополнить топ-лист амбассадоров Викторию пригласили ещё полгода назад, все это время шли переговоры, и вот теперь сообщается, что контракт подписан.

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«Теперь это официальная информация. Я рада сообщить, что стала амбассадором компании Hublot в Монако. Кроме того, что я люблю эту марку часов, мне еще и близка философия бренда – «Будь первым, будь уникальным, будь разным». Потому что мной также движут сильные амбиции и постоянное стремление к совершенству в работе над собой», — отметила Боня в своём Instagram.