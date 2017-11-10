Промсвязьбанк изменил ставки в валюте (в евро и долларах США) по вкладам для ВИП-клиентов. Изменения коснулись всех валютных вкладов, максимальная ставка для открытия депозита в долларах США составит до 2,92%, евро – 1,64%.

В дополнение к изменению ставок увеличена верхняя граница максимальной суммы по вкладу «Кошелек»: до 500 млн рублей или до 8 млн евро/ долларов США.

Вклады для клиентов private banking предусматривают большой выбор условий по размещению депозитов, в том числе, возможность пополнения и совершения расходных операций, капитализацию процентов, льготные условия досрочного расторжения.

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефону круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока «Частный капитал»: +7 (495) 287-01-73.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru