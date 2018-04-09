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Женские сумки для самых искушенных модниц в каталоге www z077.ru 2018-04-13 10:33



В московском интернет-магазине брендовой одежды z077.ru представлена новая коллекция женских сумок от брендов с мировым именем. Женские сумки z077 на весну-лето 2018 придутся по вкусу девушкам, для которых важно выглядеть стильно. Актуальные модели и расцветки, безупречное качество, обширный ассортимент дадут возможность даже самой взыскательной моднице выбрать вариант по душе. Здесь представлены классические клатчи, сумки для офисного стиля, вечерние и повседневные варианты. Популярные модели В этом сезоне особой популярностью пользуются сумки следующих стилей: Хенхелд: носятся в руках, так как длинная ручка в модели отсутствует. Яркая жёлтая, красная или голубая сумочка дополнит романтический образ. Изделие, выполненное в коричневых, нейтральных и сиреневых тонах, придёт на помощь активным горожанкам, предпочитающим стиль кэжуал.

Тоут: это очень вместительная модель, не имеет жёсткого каркаса, поэтому выполненная из текстиля сумочка не подойдёт для офисного лука, но станет отличным акцентом для лёгкого женственного образа. В тёмных тонах и кожаном исполнении эта сумка станет верной спутницей в рабочих делах.

Шоппер: один из лучших вариантов для повседневной носки. Большая вместительность делает сумочку незаменимой во время совершения покупок.

Клатч: небольшой объём и яркий дизайн делает такие изделия настоящим украшением вечернего аутфита. О компании z077.ru – мультибрендовый интернет-магазин одежды и стильных аксессуаров для женщин и мужчин. Каталог фешн-бутика содержит оригинальные модели от именитых торговых марок: Дольче Габбана, Гуччи, Шанель, Барббери, МайкалКорс и др. Насыщенность ассортимента даёт возможность клиентам создать свой неповторимый образ и подобрать товар, отвечающий всем их критериям. Основные преимущества z077.ru: обширный, регулярно пополняющийся каталог товаров;

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