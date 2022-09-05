В Зелёный день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов — в банке это самые выгодные депозитные продукты с возможностью пополнения. Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов — с 6,2 до 7,5% годовых, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Открыть вклады по самой высокой ставке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада — 100 тыс. рублей, максимальная — не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн — в последнем случае ставка может быть выше.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.

Все предложения Зелёного дня — на сайте акции.

Пресс-служба

media@sberbank.ru

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.