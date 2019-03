Происшествия

Как делец Рустэм Магдеев оказался в долгах, под судом и угрозой уголовного преследования



В Высоком суде Лондона ожидается новое громкое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России, и названы имена известных отечественных политиков. Речь идет о судебной тяжбе между бизнесменом Дмитрием Цветковым и Рустэмом Магдеевым, об этом пишет Channelru.ru Иск бизнесмена Дмитрия Цветкова был подан ещё 28 февраля 2018 года, но подготовка к процессу началась только сейчас. Такая стадия в английском праве называется case management conference. Этому судебному ристалищу, конечно, далеко до знаменитого разбирательства Бориса Березовского и Романа Абрамовича, но если дело дойдёт до суда, то в Лондоне выучат не только слово «krysha», но и «zakaznoe ubiystvo», а также фамилии высших должностных лиц российской власти. Уроженец Ленинграда, дипломированный юрист Дмитрий Цветков в 2005 году переехал в Лондон, где стал заниматься консалтингом. Для этого на Туманном Альбионе Цветков организовал компанию Hegir Advisory Ltd. С Рустэмом Магдеевым он познакомился в 2009 году на собственной свадьбе в Санкт-Петербурге. Как пишет The Times, Дмитрий Цветков и его партнеры Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин открыли франшизу известного ювелирного дома Graff Diamonds на Кипре в мае 2015 года. Инвесторы потратили на драгоценные камни 23,5 млн фунтов стерлингов. Цветков и его жена Эльсина Хайрова были клиентами бренда Graff Diemonds с 2011 года, и считались хорошими друзьями семьи Графф. Под управлением Цветкова бизнес в магазине процветал, но через три года отношения между партнерами испортились. Бутик закрылся, а управляющая компания Equix теперь находится под контролем временной администрации. Ранее, в декабре 2017 года, Рустэм Магдеев уже подавал иск против Дмитрия Цветкова в Высокий суд Лондона. Речь шла о погашении долгов на 12,1 млн фунтов стерлингов. Дмитрий Цветков отрицает ответственность по этим долгам, утверждая, что Магдеев ополчился против него после того, как столкнулся с финансовыми трудностями. Цветков заявляет также, что Эмиль Гайнулин изъял из кипрского бутика товар на сумму 47 млн фунтов, а Магдеев якобы помешал продаже редкого брильянта в 40 карат, которая принесла бы им доход в 3,7 млн фунтов. Среди прочего Дмитрий Цветков утверждает, что Магдеев прибыл на встречу инвесторов на Кипре в 2017 году с человеком, замеченным в подозрительных связях в определенных кругах. А несколько месяцев спустя Магдеев и Гайнулин встречались с «покровителями организованной преступности», опять же если верить сообщению The Times. Неоднозначная личность Российско-кипрский бизнесмен Рустэм Магдеев фигура неоднозначная. Раньше он представлялся советником президента РТ Рустама Минниханова. Что, впрочем, соответствовало действительности. О наличии у него связей в среде татарстанских чиновников, с которыми у Магдеева есть общий бизнес, говорит многое. Рустэм Магдеев был влиятельной фигурой в Татарстане. К примеру, 9 июня 2014 года президент Татарстана Минниханов в своем аккаунте в «Инстаграме» выложил несколько фото и видео. В одном из запечатленных мужчин подписчики узнали Магдеева, а в мероприятии — его 50-летний юбилей. Вместе с сыновьями он владеет в Татарстане несколькими крупными торговыми центрами, земельными участками и т.д. Есть у него, по данным российской прессы, многомиллионные банковские счета и недвижимость за рубежом, нажитая, похоже, не без сомнительных связей. В Татарстане Рустэма Магдеева подозревают в возможных контактах с криминалитетом, крышевании, рейдерских захватах, в частности, оборонного предприятия «ОКБ им. Симонова». Казанское «ОКБ им. Симонова» — предприятие в системе российского ВПК. В 2011 году выиграло многомиллиардный конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию первого в России ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Альтаир». Такие аппараты тогда делали только США и Израиль. Директор ОКБ Александр Гомзин в январе 2018 года в своем заявлении в ФСБ писал, что Магдеев в 2015 году пытался вымогать у него $5 млн, судя по всему, под предлогом покровительства и лоббирования деятельности «ОКБ им. Симонова» на высшем государственном уровне. В декабре 2017 года Гомзину якобы было предложено добровольно освободить должность генерального директора, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. В обмен ему обещали прекратить «преследование», которое осуществляли правоохранительные органы РТ. Криминальные покровители В своем заявлении в ФСБ директор ОКБ Александр Гомзин также утверждал, что Магдеев является доверенным лицом Радика Юсупова. Последний известен под прозвищем «Дракон». Возможно, именного его The Times осторожно называет «человеком, известным связями с организованной преступностью», который участвовал в бизнес-конфликте вокруг ювелирного бутика Graff на стороне Рустэма Магдеева. Уроженец Казани Радик Юсупов владел долями в игорных заведениях Москвы. В предпринимательских кругах Казани поговаривают, что он поучаствовал в финансировании строительства в татарской столице в преддверии ее 1000-летия крупных развлекательных комплексов «Ривьера» и «Сувар-плаза». И вроде как в Москве его штаб-квартира располагалась в гостинице «Севастополь», где он обитал вместе с охраной (в основном бывшими сотрудниками татарских силовых структур). 19 мая 2008 года официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ Владимир Маркин сделал официальное заявление, что известному московскому бизнесмену Радику Юсупову предъявлено обвинение в организации серии убийств, совершенных в 1996 году. Радика Юсупова задержали 7 мая того же года в казанском ресторане «Парус» сотрудники следственного управления СКП РФ по Татарстану и Управления по борьбе с организованной преступностью МВД республики. «По версии следствия, с 1994 по 1996 годы Юсупов возглавил союз группировок, противостоящих лидеру организованного преступного сообщества “Жилка” Хайдару Закирову», – заявил представитель СКП. По оперативным данным, Радик Юсупов имел отношение к ОПГ «Севастопольские» (по названию московской гостиницы «Севастополь», где была штаб-квартира), «прославившаяся» своей жесткостью и даже беспощадностью в ведении дел». По материалам следствия, в борьбе за передел сфер влияния и источников дохода с 1992 года группой «Севастопольских» было совершено 20 убийств, 3 покушения на убийство, похищения людей и другие преступления. В 2011 году лидеры «Севастопольских» отправились на нары. Радик «Дракон» Юсупов получил 8 лет за организацию нескольких убийств (только доказанные эпизоды), но вышел в 2016 году по УДО. После освобождения он, по всей видимости, вновь активно включился в деятельность Рустэма Магдеева. Кипрские разборки Бизнесмены Цветков и Магдеев судятся не только в Лондоне, но и на Кипре. Поводом для иска Дмитрия Цветкова стали схемы Рустэма Магдеева с акциями все того же «ОКБ им. Симонова», о чем уже писала «Наша версия». Как сообщил Цветков в кипрском суде, в 2015 году он заключил с Магдеевым соглашение о выкупе у последнего половины блокирующего пакета акций «ОКБ им. Симонова». В соответствии с этим соглашением, похоже, что на личный счёт Рустэма Магдеева в швейцарском банке было перечислено 1,3 миллиона долларов США. Однако Магдеев, судя по всему, уклонился от исполнения своих обязательств – акции не передал и деньги не вернул, а в 2017 году без всякого согласования продал блокирующий пакет ОКБ структурам предпринимателя Виктора Григорьева. Естественно, опять «забыв» вернуть Цветкову долг. В декабре 2018 года окружной суд города Лимассол (Республика Кипр) в обеспечении исковых требований Дмитрия Цветкова, арестовал имущество Магдеева. Последний оказался в долгах, под судом и угрозой уголовного преследования, причем не только на Кипре, но и в Англии. На Высокий суд Лондона «кипрский прецедент» явно произведет должное впечатление, так как правовые системы этих двух государств очень схожи. Источник: http://www.channelru.ru/newsinrussia/news/?id=29&id_content=1311

