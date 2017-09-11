Инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Самарской Таможни в ходе рейда по выявлению продукции растительного происхождения, попавшей под действие продуктового эмбарго, на овощной базе в Самаре, была обнаружена партия шампиньонов весом 249 кг, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации.

Специалисты обнаружили на ящиках с грибами следы перемаркировки, а именно этикетки, на которых указана страна-производитель Сербия, были наклеены поверх этикеток, где указан производитель – Польша.

На основании Указов Президента РФ № 560 от 06.08.2014г., № 391 от 29.07.2015 г., № 305 от 29.06.2016 г., Постановлений Правительства № 778 от 07.08.2014г., № 774 от 31.07.2015г., запрещенная к ввозу продукция была изъята и уничтожена в установленном порядке на Дубово-Уметском ветсанутильзаводе путем термической обработки.