На днях те, кто интересуется внутриполитическими новостями, вынуждены были вспомнить о существовании журналиста Аркадия Мамонтова. Почти забытого с 2014 года, когда он выпал из федерального телеэфира, после долгих лет присутствия в нем, об этом пишет издание Свободная пресса .

Сначала поползли убедительные слухи, что Мамонтов приходит на канал НТВ. Точнее, возвращается туда, где карьера его начиналась еще в 1994-м, при владельце Владимире Гусинском. Чтобы — не много не мало — делать программу о федеральном правительстве во главе с Михаилом Мишустиным. О трудовых буднях и разнообразных успехах действующего кабинета министров. О самых разных гранях деятельности исполнительной власти: от борьбы с эпидемией коронавируса до освоения Арктики. Причем исходили такие слухи из источников, близких к самому Мамонтову. Возможно, даже, от самого близкого источника — его самого. Мы этого не утверждаем, но, по некоторым признакам, очень похоже. Плох тот отставной ветеран телеотрасли, кто не хочет как следует набить себе цену на склоне карьеры. Чтобы заползти на НТВ, Аркадий решил даже провести некоторое время на ВГТРК, откуда его и уволили в 2014-м. За что — обсудим немного ниже в этом тексте.

Но не успел слух как следует распространиться, и представитель того самого кабинета Мишустина Борис Беляков его несколько взволнованно опроверг. В стиле и духе «чур меня, чур». Вот прямая цитата из заявления в телеграм-канале правительственного пресс-секретаря:

«Не устают заниматься освещением деятельности правительства пресс-служба и наш канал. Но кроме того, „правительственным пиаром“ занимаются и добровольцы. Поэтому с радостью делимся их трудами.»

1-ого декабря интернет-издание «Аргументы недели» опубликовало новость о том, что журналист Аркадий Мамонтов с января 2021 года возвращается на НТВ и будет выпускать авторскую передачу о трудовых буднях Правительства России, возглавляемого Мишустиным. Позже заметка была размещена на сайте интернет-издания «Версия». Однако впоследствии обе публикации были удалены. Но мы-то знаем «золотое правило Всемирной паутины» — все, что попало в сеть, остаётся там навсегда. Кэш всему голова, поэтому представляем вашему вниманию эти наработки. Ну а мы, в свою очередь, пошли по проторенной дорожке и источник из пресс-службы кабмина нам сообщил, что никакой подобной передачи в планах не было вовсе.

И тут же, зачем-то, пресс-секретарь привел полный список Телеграм-каналов, сообщивших о новом витке в карьере Аркадия Мамонтова.

https://t.me/kstati_p/11138

https://t.me/olen_nn/1879

https://t.me/mediatech/10935

https://telegram.me/versiaru/10419

https://telegram.me/compromat_ws/43434

https://sobesednik.ru/kultura-i-tv/20201202-arkadij-mamontov-vozvrashaetsy

Заявление с явным намеком: если в следующий раз что-то услышите от Мамонтова или из его близкого окружения сугубо неофициально, проверяйте сугубо официально. Дешевле будет. Во всех смыслах дешевле.

Такой странный вираж в поздней карьере 58-летнего медийщика заставляет вспомнить о его ярком прошлом. Предыдущих извивах трудной судьбы. За долгие годы работы несостоявшийся кинооператор (провалил вступительные экзамены во ВГИК в 1984 году) снискал репутацию незаурядного мастера «джинсы». То есть — телепрограмм и фильмов, в которых учитывались, скажем так, неформальные интересы некоторых теневых спонсоров. Можно было бы повторить определение «король заказухи», которое приклеили к Мамонтову дотошные коллеги, но не будем лишний раз обижать ни заказчиков, ни, тем более, королей.

Вот лишь некоторые примеры очень специального «творчества с заинтересованностью», классиком которого считается большой телечеловек, похожий на обычного Аркадия Мамонтова.

Яркий образец жанра — фильм «Белые одежды» о московской городской клинической больницы № 20. Где якобы у живого человека были изъяты внутренние органы для последующей трансплантации. В картине звучали обвинения в адрес многих известных специалистов, включая академика Валерия Шумакова. Уголовное дело по этому поводу развалилось, так как выяснилось, что главный мертвый герой мамонтовского фильма скончался до какой бы то ни было пересадки органов. Но операции с донорскими материалами из-за видеопродукции Мамонтова были парализованы по всей России на несколько лет.

Дальше видеожурналист занимался олигархом Игорем Коломойским, экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, главой Нижнего Новгорода Олегом Сорокиным, министром обороны Анатолием Сердюковым, столичным кооперативом «Речник», всероссийскими аптечными сетями и много еще кем. С первой половины 2000х годов было известно: если надо сделать большой коммерческий материал на канале «Россия-1», необязательно обращаться к руководству или в рекламные службы. Всегда обнаружится какой-нибудь журналист должных запросов и габаритов, решающий проблемы не отходя от виртуальной кассы.

Но все было бы ничего, если бы Мамонтов зарабатывал исключительно на журналистике. По некоторым данным, с определенных пор он позиционировался как мощный лоббист, «особа, приближенная к императору». И ведь формально ведь действительно был таковой, сыграв роль доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах в 2012 году.

И в роли Кисы Воробьянинова Мамонтов якобы — скажем так, привлекал ресурсы на решение определенных лоббистских задач. Клиентами его могли быть разные региональные бизнесмены, которые действительно могут думать, что если лицо человека часто мелькает «по ящику», от открывает двери ногой в Кремле и правительстве. А такого типа услуги, построенные на детских иллюзиях неподготовленной клиентуры, могли прежде, предположительно, приносить прежде деньги куда более серьезные, чем банальная «джинса». Другой вопрос, что фактически эти средства оседали в карманах человека, который никаким лоббистом на самом деле и не был. Но что поделаешь! Каждому достается по его доверию. А практики «лихих» девяностых годов в наших медийных сферах так до конца и не изжиты, увы.

Вот что, возможно — не утверждаем, но обосновано подозреваем — стало истинной причиной вылета с «России-1» с десантированием на канал рангом куда ниже, с качественно меньшими финансовыми оборотами и сопутствующими теневыми возможностями. Но и там, на новом месте к концу прошлого года, видимо, про Мамонтова поняли все.

А вообще-то кульминацией карьеры Аркадия Мамонтова словесный поединок с настоящим мэтром телевидения Владимиром Познером. Разразившийся в 2013 году. Владимир Владимирович с его гигантским жизненным опытом, видимо, понял все про своего размашистого «коллегу» раньше многих.

В интервью сайту colta.ru Владимир Владимирович так ответил вопрос о своем совместном отдыхе с магнатом Романом Абрамовичем на островах Карибского моря.

«Я вообще не очень понимаю, почему знакомство с Абрамовичем может кого-то дискредитировать. Да, я согласен, если бы я был на пляже, например, с Мамонтовым — ну, я понимаю, что это дискредитирует. А при чем тут Абрамович — это я не очень понимаю».

Аркадий Мамонтов был задет за всё живое. И в своем Фейсбуке ответил суперзвезде столь же развернуто, сколь и развязно.

«Это большая личная проблема. Кокетство немало пожившего человека вызывает легкое сочувствие. Люди обращают внимание на деградацию персонажа, который некогда был действительно ярким брендом. С тех пор страна стала другой, телевидение стало другим. Познера просто-напросто перестали смотреть… Кому-то еще интересно потрогать его руку, поставить его словно куклу рядом с собой на пляже. Кто-то время от времени спросит, в трусах он ходит на вечеринки, в килте либо, как «истинный шотландец», без. Вот и все. Мысль Познер уже давно не будит. Тем более не будоражит чувства…

Купающийся в привилегиях, принадлежащий к избранному классу неприкасаемых, Познер еще с советских времен воспринимался как сексот — чистый провокатор. Впрочем, склонность к провокациям и стукачеству у него наследственная. От Владимира Познера-старшего — тоже секретного сотрудника ОГПУ-НКВД, немало потрудившегося на этой ниве”.

За увольнением с госканала Мамонтов потерял и статус доверенного лица президента Владимира Путина. Сам журналист, видимо, считал «корочку» доверенного лица важным документом прикрытия и индульгенцией от всех грехов на финансово-коммерческой почве. Но — не срослось. Даже готовность выступать совершенно оголтелым пропагандистом без страха и упрека — не помогла.

По-видимому, в администрации Президента своевременно поняли: такое «лицо», как Аркадий Мамонтов, способно лишь дискредитировать того, чьи интересы формально представляет. И в федеральном Правительстве догадались о том же самом — в самый ответственный момент времени. Буквально накануне возможного возвращения господина Мамонтова в федеральный эфир со специальным проектом про это самое правительство.

Согласно одной из версий, программа на НТВ давала бы ее автору возможность вновь изобразить из себя важного лоббиста. Который может «решать вопросы» с людьми в окружении премьер-министра.

А неожиданное одноразовое всплытие его на ВГТРК, которое было зафиксировано в этом году, носило характер подготовки к перемещению на новую ответственную позицию, так или иначе связанную с премьером.

Что же теперь будет с Мамонтовым, который остановили в миллиметре от заветной цели? Нет, он не пропадет. Его ждет утешительный приз. Возможно даже — позиция специального корреспондента ВГТРК в Молдавии. И это совершенно логично. Еще на НТВ, а затем на «России-1» — до скандального увольнения с последнего — журналист накопил богатый опыт работы в «горячих точках». А в Молдавии после недавней победы на президентских выборах прозападного кандидата, гражданки Румынии Майи Санду — уже вполне горячо. А поскольку не за горами решающие схватки вокруг сценария урегулирования известной приднестровской проблемы — станет еще горячее. Вот здесь Мамонтов особенно пригодится.

Главное только, чтобы он не пытался, по старой традиции, брать денег с молдавских политиков и олигархов за решение их проблем в отношениях с российскими властями. И не назначал себя лоббистом какого-нибудь авантюрного политического плана. С учетом его репутации, такая история может закончится действительно плохо. Еще гораздо хуже, чем несостоявшийся поход в пиарщики-лоббисты при кабинете Мишустина.