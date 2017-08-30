По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 6 по 9 сентября 2017 г., в большинстве районов Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.