Управление Россельхознадзора по Самарской области информирует о том, что в Самарской области на территории Кошкинского района выявлен случай заболевания африканской чумы свиней.

В лесной зоне, на достаточно большом удалении от населенных пунктов, на территории 87 квартала Кошкинского охотничьего хозяйства были обнаружены три павших кабана. 16 января 2020 года были проведены лабораторные исследования трупов животных, и методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) был выявлен ДНК вируса АЧС.

В настоящее время эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней и проводимые мероприятия по недопущению распространения и ликвидации африканской чумы свиней находятся под контролем Управления Россельхознадзора по Самарской области.