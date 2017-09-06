В середине августа Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел расширенное совещание, посвященное противодействию обороту нелегальной алкогольной продукции. На совещании глава региона поставил задачу в короткие сроки навести порядок на рынке алкогольной продукции. От успеха проводимой работы в этой сфере зависит не только наполняемость областного бюджета, но и, прежде всего, здоровье людей.

В последние годы работа по наведению порядка на алкогольном рынке в России стала давать результат, поступления в федеральный бюджет растут – в прошлом году они выросли на 30%. В Самарской области же ситуация диаметрально противоположная. По словам Н.И.Меркушкина, ежегодно регион недополучает из федерального бюджета порядка 4 млрд. рублей в виде возврата средств от акцизов на алкоголь.

Информация о нелегальной продаже алкоголя поступает как от общественных советов, так и от самих жильцов домов, в которых или рядом с которыми дислоцируются бары. Глава региона отметил, что подспорьем в борьбе с контрафактным алкоголем может и должна стать деятельность общественных советов микрорайонов: «Этому новому уровню власти мы дали полномочия по контролю за оборотом алкоголя, у нас есть все возможности, чтобы мы могли здесь навести полный порядок. Мы заинтересованы в том, чтобы вскрывать каждый случай нелегального оборота алкоголя, независимо от того, кто покрывает этот теневой бизнес».

В рамках исполнения поручения Губернатора Н.И.Меркушкина министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области были проведены контрольные мероприятия на территории региона, которые в дальнейшем будут осуществляться регулярно.

Так, 6 сентября 2017 года был проведен рейд по торговым точкам Самары по улицам Гастелло, Физкультурной и XXII Партсъезда.

«Рейды по выявлению несанкционированного спиртного проводятся нами регулярно, причем за день, бывает, удается объехать несколько точек, – говорит главный специалист департамента регулирования оборота алкогольной продукции министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Николаевич Анчиков. – Мы уже собрали большую базу нарушений в этой сфере. Много жалоб поступает от граждан, поэтому мы и дальше будем работать в усиленном режиме».

В ходе рейда в торговых точках были выявлены факты нелегальной продажи алкогольной продукции.

По словам А.Н.Анчикова, процедура регистрации в ЕГАИС, а также получение разрешения на торговлю довольно простая и занимает не так много времени, однако предприниматели уклоняются от нее, как и от уплаты налогов.

«Изъятие алкоголя, как и поиск владельца заведения, в данном случае ложится на плечи полиции, – пояснил главный специалист департамента. – Забирать алкоголь правоохранители будут до тех пор, пока торговля в баре не станет легальной. Пока же владельца ждет штраф в размере около 70 тысяч рублей».

На владельцев обеих точек были составлены протоколы об административном правонарушении.

Накануне сотрудники департамента посетили 11 торговых объектов. В результате по 9 были выявлены нарушения в сфере розничной продажи алкогольной продукции. В отношении 3-х индивидуальных предпринимателей, нарушивших законодательство в сфере оборота алкогольной продукции, возбуждены административные производства. Из незаконного оборота изъято 879 бутылок спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе с признаками подделки федеральных специальных и акцизных марок, 222 бутылки, а также 8 кег, объемом 50 литров каждая, пива и пивных напитков. В отношении остальных хозяйствующих субъектов готовятся материалы для возбуждения административного производства.

Подобные рейды будут проводиться по всей территории региона ежедневно.