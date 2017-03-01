Происшествия

Дальнобойщики отказались ехать на протесты 2017-03-15 09:08



27 марта планируется очередная крупная забастовка дальнобойщиков, выступающих против повышения тарифов по системе «Платон». Накануне в сети появилось обращение группы водителей из «12 тонн», которые утверждают, что несогласные с протестной акцией подвергаются шантажу. Якобы их автомобили грозятся сломать.

Свое обращение эти дальнобойщики направили в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Они подчеркнули, что угрозы от организаторов акции исходят постоянно и на них жаловались многие перевозчики из Петербурга, Ростова, Астрахани и других городов.



В своем видеоролике на канале YouTube «Дорога жизни» инициаторы пообещали, что откажутся возить товары и продукты с негативными последствиями для потребительского рынка. Такая мера следует из-за ввода и повышения тарифов за проезд по федеральным трассам по системе «Платон». Также дальнобойщики заявят о нарушении их режима труда и отдыха и технических ошибках на весовом контроле, из-за чего на них вешают абсурдные штрафы – от 150 тысячи рублей и выше. Об этом сообщил Ура.ру.



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