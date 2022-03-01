Сегодня, 1 марта, в Самаре в здании военно-исторического музея Центрального военного округа состоялось прощание с полковником, летчиком-штурмовиком Русланом Рудневым.

Он героически погиб, выполнив боевую задачу в ходе специальной военной операции по защите мира на Донбассе. Вчера ему исполнился бы 41 год.

Руслан Руднев – уроженец Сызрани, служил в Дальневосточном объединении ВВС и ПВО ВС РФ. Он участвовал в специальной военной операции на Украине, защищая жителей ДНР и ЛНР. Указом Президента Руслан Руднев награждён орденом Мужества. По воспоминаниям друзей Руслан был «человеком долга и чести». Он – потомственный офицер.

Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в церемонии прощания с самарцем и принес свои соболезнования семье, друзьям и сослуживцам Руслана Руднева.

«Вместе с Вами скорбит сегодня вся Самарская область, все россияне. Полковник Руслан Руднев навсегда останется в памяти как человек чести и долга, истинный патриот нашей Родины – великой России. Его подвиг в одном ряду с подвигами героев Великой Отечественной войны, отдавшими свою жизнь за свободу, независимость и мирное развитие нашего Отечества. Вечная память Герою», – высказал слова соболезнования Дмитрий Азаров.

Уже известно, что в самарской школе, которую в 1998 году закончил Руслан Руднев, готовят музей героя. У погибшего пилота остались супруга и трое сыновей. Семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.