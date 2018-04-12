Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» обнаружили, что в 2018 г. две закупки на благоустройство дворовых территорий сельских поселений в Самарской области на 12,4 млн руб. проводились с признаками ограничения конкуренции. Заказчик выложил техническое задание, несколько позиций которого содержат в описании не текст, а картинки. Когда потенциальный участник торгов хочет скопировать информацию для заполнения заявки, изображения исчезают. При этом законодательство запрещает размещать документацию в некопируемых форматах. ОНФ передал эти данные в Минфин России с просьбой найти способ противодействовать подобным хитростям.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта напомнил, что раньше выкладывание технического задания в некопируемом формате было популярным нарушением.

«Со временем в закон были внесены уточнения, усовершенствовалась единая информационная система (ЕИС). Но некоторые нерадивые чиновники продолжают искать ухищрения. Замена текста изображением в ключевых местах технического задания не похожа на случайную ошибку. Например, составители техзадания сделали картинкой частицу «не», и при копировании она из текста исчезает. А в итоге суть требований полностью меняется. Заказчик отбраковывает такую заявку, и потенциальный участник торгов выбывает из борьбы. Мы передали информацию о выявленных нарушениях в Министерство финансов РФ с просьбой выработать меры противодействия подобным хитростям при дальнейшем совершенствовании ЕИС», – отметил Антон Гетта.

Отметим, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области в феврале 2018 г. разместила две закупки на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Первая – на приведение в порядок дворов в селах Александровка и Бахилово стоимостью 3,1 млн руб. Согласно второй закупке администрация планирует потратить 9,3 млн руб. на благоустройство дворов в селах Подстепки, Ягодное, Тимофеевка, Хрящевка.

Заказчик выложил техническое задание в формате PDF. Несколько его позиций содержат в описании не текст, а изображения. При попытке скопировать эту информацию для заполнения заявки, картинки исчезают.

Правда, одному участнику торгов эта странность не помешала подать единственную заявку и одержать победу. В обеих закупках победителем было признано ООО «Приоритет Тольятти». Причем снижение начальной максимальной цены контракта составило всего 0,5%.

«Когда заказчик размещает документацию с «сюрпризом» в виде исчезающих при копировании частей, он надеется избавиться от конкуренции и заключить контракт по максимальной стоимости со «своим» поставщиком. Активисты ОНФ неоднократно убеждались в том, что подобные договоренности после оборачиваются некачественно выполненными работами, продлением их сроков, удорожанием стоимости через заключение дополнительных соглашений. В итоге – деньги уходят из бюджета, а граждане остаются со своими неблагоустроенными территориями», – пояснил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Вадим Нуждин.

Участники аукционов обращались к заказчику с просьбой разъяснить, почему в технических характеристиках работ часть текста размещена в виде изображений. Размещение документации в некопируемом виде противоречит законодательству, так как создает барьеры для участия в торгах и приводит к ошибкам в заявках. Но представители администрации района не нашли тут противоречий с законом.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.