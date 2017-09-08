Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка» вместе с депутатом ГосДумы РФ Владимиром Гутеневым в ходе рабочей поездки совместно с представителями прокуратуры, Росприроднадзора, администрации города и регионального министерства имущественных отношений на территорию бывшего накопителя жидких нефтехимических отходов полигона «Зубчаниновский» выявили, что данная местность требует немедленного принятия защитных мер безопасности для человека и животных.

Общественники на месте оценили экологическую обстановку и обсудили комплекс предпринимаемых мер по рекультивации полигона «Зубчаниновский». Жители села Падовка обеспокоены тем, что 4 озера, наполненные мазутом и различными отходами производства, находятся всего в 1,5 км от населенного пункта. При этом территория не огорожена, не имеет статуса полигона, рекультивация не производится, что создает повышенный риск заражения прилегающих территорий и создает угрозу жизни и здоровью людей и животных. «Поскольку озера наполнены горючими материалами, здесь неоднократно возникали пожары, осложняя и без того неблагоприятную экологическую обстановку», – рассказал эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» Валерий Барсук.

Накопитель жидких отходов, мазутное озеро, существует с 1942 года и входит в состав полигона промышленных отходов «Зубчаниновка», который исчерпал свои ресурсы и в 2013 году был закрыт. Наибольшую опасность представляет средний токсичный водяной слой озера, считают эксперты. В связи с этим еще в 2004 году был создан проект по строительству очистных сооружений и затем проект технической рекультивации. В течение 10 лет проектом рекультивации предусматривалось ликвидировать полигон, была разработана специальная программа очистки озер.

Судя по документам, Государственное унитарное предприятие «Экология» построило и ввело в эксплуатацию очистные сооружения, которые за 5 лет должны были частичную очистку мазутных озер. Однако, в настоящее время рекультивация полигона не производится, ранее установленные очистные сооружения и ограждения отсутствуют. Программа не выполнена, более того, существует вероятность, что данный полигон используется по сей день, сообщил Барсук.

Активисты проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» считают, что поскольку у территории есть собственник, министерство имущества Самарской области, то прокуратура должна однозначно призвать к ответственности должностные лица за сложившуюся экологическую ситуацию в районе села Падовка. Виновные за создание территории повышенной опасности, за невыполнение мер по очистке как со стороны города, так и владельца территории, должны нести ответственность, подвел итог рабочей встречи Владимир Гутенев. Необходимо исключить свободный доступ к объекту возможность эксплуатации как накопителя отходов производства.

Напомним, Самарская область является лидером по количеству выявленных мест несанкционированного хранения отходов. В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок» активисты выявили 577 свалок. В настоящее время 78 свалок ликвидировано.