Напомним, ранее, 23 апреля «Волга-Каспий» опубликовало статью, в которой утверждало, что в Волгограде полным ходом идет процесс по подчинению основных сфер коммунального хозяйства одной структуре – ЗАО ИК «Лидер».

Уже сейчас компании на основе концессионного соглашения уже принадлежит городской водоканал и тепловые сети. Помимо этого создана аффилированная структура ООО «Управление отходами – Волгоград», которая в настоящее время участвует в конкурсе на определение единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Как отмечает издание, интересы финансовой компании «Лидер» на этом не заканчиваются и организация через подконтрольные структуры вышла на рынок управляющих компаний. Речь идет о ООО «УК ЖКХ Волгограда», которая принадлежит Александру Васильевичу Сидляревичу (доля в УК 76%) и ООО «Концессии Водоснабжения» (доля в УК 24%). До недавнего времени г-н Сидляревич занимал пост директора в ООО «Концессии Водоснабжения», а в настоящее время, согласно официальному сайту компании числится там первым заместителем руководителя. На данный момент ООО «УК ЖКХ Волгограда» взяла в управление сразу 5 управляющих компаний: ООО «УК Ворошиловского района», ООО «УК Ренессанс», ООО «УК ТЗР», ООО «УК Центрального района» и ООО «Центральная управляющая компания».

В своем обращении, направленном в антимонопольный орган, журналисты отметили, что данное положение вещей содержат признаки монополизации отрасли ЖКХ посредством аффилированных лиц. В связи, с чем попросили дать правовую оценку данным фактам.

В свою очередь в ведомстве заявили, что документы переданы в работу и в ближайшее время будет проведена специальная проверка.