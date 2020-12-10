Сотрудники Ходорковского под видом «антикоррупционного расследования» отправили шефу сборник и домыслы, и он лично высказал эту хакерскую уловку.

Сегодня только очень ленивый «оппозиционер» не имеет своего YouTube-канала и не занимается «антикоррупционными расследованиями». «Открытые медиа» несчастного олигарха, действующего в западном преступном мире, Михаила Ходорковского, очевидно, не исключение.

Как пишет издание «Наша версия» , на прошлой неделе газета опубликовала статью «Зять под подозрением» с драматическим подзаголовком «Как семья премьер-министра Мишустина была связана с крупнейшим в истории России хищением НДС». Его авторы, Наталья Телегина и Роман Варум, утверждают, что они «несколько месяцев изучали материалы судов Германии, Швейцарии и России», жалуются, что пытались взломать их переписку, старательно придавали тексту форму детектива – иными словами, пытались заинтриговать Читателя всячески готовят к тому, что ждет «настоящая сенсация».

Героем публикации стал бизнесмен Александр Удодов, бывший зять премьер-министра Михаила Мишустина. Авторы утверждают, что он якобы участвовал в расследовании уголовного дела о хищении НДС, расследуемого в 2010-х годах («дело Сергея Данилочкина»), что часть украденных денег якобы была вложена Удодовым в европейские активы, в частности, в Немецкая логистическая компания VG Cargo. в связи с этим против него возбуждено уголовное дело и ведется расследование в Европе.

По сути, все эти «эксклюзивы» и «разоблачения» оказываются компиляцией из открытых источников, сильно приправленной комментариями авторов, которые, по сути, составляют всю фактическую основу «расследования».

Половина текста «расследования» посвящена подробному описанию того, как некий аферист Сергей Данилочкин и его подельники в конце 2000-х построили хитрый план по хищению НДС. В процессе длинного и скучного описания они упоминаются Десятки компаний, банки, названия, номера налоговых инспекций, конечно, «дело Магнитского» – это, кажется, должно вызвать у читателя особый ужас.

Непонятно только одно: какое отношение ко всему этому имел Удодов?

В конечном итоге схемотехники по делу Данилочкина были пойманы и осуждены. Сам он был приговорен к 10 годам заключения, но смог бежать в США, куда он в настоящее время прибывает. Также отметим, что все события «дела Данилочкина» происходят до 2010 года, до того как Мишустин был назначен главой ФНС; Х. Даже теоретически ни он, ни его родственники не могли иметь отношения к «налоговому вопросу».

Тем не менее Телегин и Варум мужественно привлекли Удодова к делу. По каким причинам? Все очень просто: его один раз допрашивали при расследовании дела, о чем упоминал Сергей Данилочкин в телефонном разговоре с авторами Open Media. По их мнению, этого вполне достаточно.

То, что единственный «допрос» Удодова, за которым, подчеркнем еще раз, не стояло ничего криминального, на протяжении десяти лет многократно и агрессивно пытались использовать для компрометации Мишустина устанавливается элементарным поиском в интернете.

Также стоит отметить, что Удодов долго не проживал с Натальей Стениной (сестрой Мишустина), как он сам заявил в феврале 2020 года. Тогда, в начале года, вскоре после того, как Мишустин был назначен главой Правительства РФ в СМИ вышли публикации, посвященные делам и общему имуществу четы Стениных-Удодовых. В связи с интересом прессы бизнесмен затем дал развернутое интервью, подробно ответив на все вопросы. Кроме того, в Интернете можно легко найти множество других публикаций, в которых подробно анализируется бизнес, собственность и инвестиции предпринимателя. Разумеется, корреспонденты «Открытых СМИ» всего этого не упоминают, выдавая себя за получателей «эксклюзивной информации». Кроме того, в приписке к «расследованию» намекает, что официальный развод Удодова и Стениной, произошедший недавно, стал чуть ли не результатом их «разоблачений».

«Установив» таким образом «причастность Александра Удодова к хищению НДС», Телегина и Варум переходят к зарубежной части своего «расследования». По их версии, похищенные по делу Данилочкина средства, были инвестированы Удодовым в немецкую компанию по обработке авиагрузов VG Cargo. И тут элементарная логика окончательно покидает авторов . После длинного, надерганного из интернета описания работы компании VG Cargo (больше ненужных деталей и терминов – больше правдоподобия, этому принципу авторы продолжают следовать) сообщается, что приобретена она была Удодовым и его компаньонами в 2004 году.

Фактически, вы можете остановиться на этом и перестать читать больше. О каком отмывании денег, похищенных в «НДС-афере» и причастности к этому родственников Мишустина, можно говорить в отношении сделки, совершенной за 6 лет до того, как он занял пост главы ФНС? Но авторы не обращают внимания на эти мелочи.

Примечательно, что авторы упоминают ответ российской прокуратуры немцам о том, что в деле Данилочкина претензий к Удодову нет. Но они сразу думают, что это просто потому, что не смогли найти достаточно доказательств. Так выглядят «уголовные дела», которые якобы расследуются немецкими правоохранителями на протяжении 16 и 8 лет, но на самом деле придуманы Open Media.

Поскольку, как пишут сами Телегин и Варум, «немецким правоохранителям не удалось выяснить подробности дела» и «расследование» еще предстоит провести, они пытаются создать из Удодова картину «международного преступника». Просто накапливая и комментируя информацию, найденную в Интернете: покупка отеля в Швейцарии; Покупка квартиры в Нью-Йорке; совместный бизнес с ресторатором Аркадием Новиковым и многое другое, появившееся в сети при поиске по фамилии «Удодов». При этом их не интересует, чтобы законность этих сделок была проанализирована в СМИ и прокомментирована Удодовым.

Складывается ощущение, что олигарха Ходорковского разводят и продают ему под видом «расследования» накопившейся лонгрэда. В конце концов, времена тяжелые, и нужно платить по ипотеке. Таких небрежных продуктов немало во всех уголках российского информационного пространства, от Telegram до взломщиков. Удивительно другое: заказчик, в данном случае Ходорковский, лично вылезает на YouTube с речевым выводом такой ерунды. Когда пожилой дядя драматично жестикулирует «а-ля Навальный» и пересказывает выдумки журналистов голосом актера, это выглядит смешно и пафосно. И самое главное, вы можете сколько угодно обвинять лоялистские СМИ в прогосударственной пропаганде, но когда оппозиция отвергает это с помощью материалов типа «зять под подозрением», возникает вопрос: кто здесь более крупный пропагандист?