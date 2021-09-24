В Самарской области завершилось расследование уголовного дела жителя Борского района, которого обвиняют в мошенничестве с государственными выплатами. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в 2015 г. мужчина подал в администрацию района заявление, чтобы получить по категории “молодая семья” социальную выплату на строительство дома в селе. Для этого он представил копию фальшивого трудового договора, в котором было указано, что мужчина работает трактористом в КФХ. На основании этих документов обвиняемый получил более 1,68 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.